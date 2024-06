Desaparición de Loan, lo que se sabe hasta el momento: nuevas pericias contra los detenidos | El Territorio

La Justicia refuerza la hipótesis de que el nene fue secuestrado. Se realizará un rastreo de llamadas en el área donde se perdió el menor, análisis de prendas de uno de los imputados y pruebas con luminol en los autos.

jueves 20 de junio de 2024 | 17:47hs.

20/6 15:44

Habló el hombre que fue acusado de tener a Loan en Entre Ríos

Desde el restaurante, el hombre sostuvo que el parrillero todavía no llegó, pero que el próximo paso es que le muestren fotos para confirmar que no es Loan.

"Vivimos a 40 kilómetros de Ibicuy, Entre Ríos. Veníamos de Rosario y paramos a comer acá con la pareja de amigos y su hijo Eliseo, al cual confundieron", sostuvo en declaraciones televisivas. Eliseo tiene 6 años.

El niño de Entre Ríos.

“Recién nos enteramos hoy de que había una denuncia y nosotros rápidamente llamamos a la Policía Caminera para quitarles la duda y vean que éramos nosotros y que la investigación no se centre en otra cosa”, señaló.

En este sentido, Máximo afirmó que no quiere que la investigación se desvíe y se pierda tiempo, al tiempo que consideró que “la idea de colaborar con la causa hizo que se equivoquen”.

20/6 14:38

Una amiga de la abuela contó detalles del día que Loan desapareció

María Victoria es amiga de Catalina, la abuela del menor. Ese jueves fue junto con su marido a almorzar a la casa de la señora y a una semana del caso contó detalles importantes sobre cómo fue la jornada antes y después de la desaparición de Loan.

“La abuela nos invitó ese jueves a almorzar y yo fui con mi marido cerca de las 12 del mediodía. Cuando llegamos estaba la abuela, las tías, un primo y Loan. Las ayudé a armar la mesa”, empezó el relato.

En diálogo con TN, la mujer destacó que a los 20 minutos llega la pareja que actualmente esta detenida junto con su hija y dos sobrinos: “Nos sentamos todos en la mesa, los chicos estaba en otra. La foto que se viralizó es porque Loan prefirió estar al lado de su papá para que le corte la comida”.

En rojo María con su marido. Foto NA

“No se notó nada raro durante el almuerzo, fue muy tranquilo”, remarcó y continuó: “Después se levantaron los platos y los chicos van al patio donde había un árbol de mandarinas”.

En la mesa solo quedaron la abuela, el papá de Loan, María Victoria y su marido: “Laudelina, su pareja, Ramírez, Millapi, otra mujer y cinco menores se fueron para el monte”. “A mitad de camino Laudelina regresa porque yo les dije que a las 14:30 me iba a ir porque jugaba River”, detalló.

“En un momento voy con Laudelina y Catalina a buscar mandarinas al árbol y ahí ella recibe un llamado de Antonio, su pareja. Me dice que se va porque Loan al parecer retomó para venir a la casa, pero todavía no había llegado”, indicó.

María cuenta que es ahí cuando decide con su marido irse al creer que la tía de Loan iba a encontrarse con el menor y no que lo iba a salir a buscarlo porque estaba perdido.

En rojo María con su marido.

“Llegamos a nuestra casa y ahí me llama Catalina para preguntarme si vimos al nene por el camino, a lo que le respondo que no. Ella me pide si nos podíamos fijar en la camioneta. Me pareció raro, pero nos fijamos igual y no estaba, me tiré hasta abajo para ver”, manifestó.

“Fui yo quien llamé a la Policía porque se iba a hacer de noche. Les pasé toda la información y pedí que nos ayuden. Cuando corto decidimos volver y nos pusimos a buscarlo. En el camino llamé a vecinos del campo para que se sumen a la búsqueda”, destacó.

La mujer sostuvo que durante los rastrillajes gritaron, lo llamaron por su nombre para ver si respondía, pero no pasó nada: “En un momento mi marido vio a una oveja con su cría y cuando se acercó lo quiso atacar, por eso pensamos en un principio que capaz el pequeño quiso hacer lo mismo y fue lastimado, pero era muy raro porque no lo veíamos”.

Con respecto a cuando llegó la Policía, María Victoria subrayó: “Fue a las 17:45, cuando nosotros ya habíamos rastrillado todo el monte. Antes habían llegado la mamá y los hermanos de Loan”.

Por último, señaló que nunca se cruzó con la pareja detenida, pero sí con Antonio, quien "llegó con el torso desnudo, transpirado y le dijo a su Laudelina que se iba al pueblo a cargar nafta y buscar linternas”.

20/6 13:28

Refuerzan la hipótesis de que Loan fue secuestrado

Según información, crece la presunción de que el pequeño fue secuestrado y de este modo se harán pruebas con luminol y con perros en los autos de los imputados para detectar rastros del nene.

20/6 10:08

Rastreo de llamadas en el área donde se perdió Loan y el análisis de prendas de uno de los imputados

Los investigadores ordenaron un barrido telefónico de las antenas de la zona donde fue visto por última vez Loan el pasado jueves para ver el impacto de los distintos teléfonos y si surge algún otro número más allá del que utilizaron ese día los testigos e imputados.

Es que si bien por declaración de testigos se pudo reconstruir quienes estuvieron presentes en la reunión familiar que hubo, los fiscales del caso quieren determinar si había terceras personas o surge algún dato llamativo.

Otra de las medidas de prueba son el análisis de una remera que utilizó el tío del pequeño, Bernardino Benítez, puesto que se cambió la misma cuando volvió de perder a Loan al domicilio familiar, y salió en su búsqueda nuevamente. La principal hipótesis sigue siendo que se perdió, pero ya trabajan en el lugar fuerzas federales y la unidad fiscal anti trata.

20/6 09:18

La inquietante confesión del intendente de 9 de julio: “Acá pasan muchas cosas”

Luego de la marcha que vecinos del pueblo realizaron en reclamo de la aparición con vida de Loan, el intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde dio inquietantes confesiones respecto a lo que pasa en 9 de julio y hasta remarcó que al menor se lo llevaron: “Acá pasan muchas cosas”.

Entre las cuestiones que resaltó es que la localidad está inmersa en droga y corrupción y que desde hace tiempo le pide a las autoridades "que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría".

“Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas”, sostuvo. “Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas”, manifestó respecto a qué pudo haber ocurrido con Loan.

En este escenario de incertidumbre, Ynsaurralde manifestó que “es evidente" que al pequeño "se lo llevaron” y hasta advirtió sobre nuevos posibles casos similares: "Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos". Frente a los vecinos, expresó: “Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”.

20/6 07:21

A una semana sin rastros de Loan, siguen los rastrillajes

Para este jueves feriado, a una semana de la desaparición del menor, se espera que continúen los operativos, rastrillajes y allanamientos con la idea de encontrar a Loan con vida. Así como también se aguarda a obtener más pruebas que puedan determinar hacía qué rumbo va la causa.