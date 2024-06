"Para mí el objetivo de ellos era la camioneta", dijo el comerciante asaltado en Wanda | El Territorio

Roque Yaculowski (54) dio detalles del atraco sufrido el miércoles. Resultó con varias lesiones producto de culatazos. La Policía detuvo a un sospechoso.

jueves 20 de junio de 2024 | 17:30hs.

El maletín que le robaron al comerciante fue recuperado por la Policía. //Fotos: Policía de Misiones.

Un grupo de encapuchados abordó a un comerciante de la localidad de Wanda y a fuerza de golpes y culatazos se hicieron con un maletín de dinero. La víctima siguió a los malvivientes y, con la ayuda de los vecinos y efectivos de la Policía de Misiones, los rodearon. Un sospechoso fue detenido.

Los hechos ocurrieron este miércoles cerca de las 19 horas, cuando acababa de cerrar su comercio sobre la ruta 19 y se dirigía hacia su camioneta. En ese momento, fue abordado por dos sujetos con los rostros tapados y cubiertos con barbijos, quienes lo golpearon con un objeto y le sustrajeron el maletín con dinero, cheques y otros elementos.

"Cuando estoy a punto de abrir mi camioneta veo que una persona venía hacia mí y yo salgo a correr. Corro en dirección hacia la ruta 19, atravieso el bajo frente a mi negocio y en el camino tiro la llave de la camioneta y mi celular. Bueno, y ahí me agarran", detalló a El Territorio la víctima, Roque Yaculowski (54).

Y siguió: "Yo tenía un maletín y me desprenden de eso, me revientan la correa, me estiran y me sacan. Tengo un golpe en la cabeza, otro en la frente y varios en todo el cuerpo. El de la cabeza yo me juego que es un culatazo de refilón, no me llegó a cortar pero lo tengo muy hinchado".

El comerciante expresó que en ese momento empezó a los gritos a decir "me robaron" y justo una conocida pasó con un vehículo, lo subió y emprendieron una persecución a los malvivientes. Primero alcanzaron a uno, pero desistieron de abordarlo porque tomó un palo y no querían que hiciera daño en el vehículo.

Llegaron hasta un montecito cerca de la terminal local, en la colectora de la mencionada arteria, donde se metieron los demás involucrados. "Yo bajo de la camioneta, ellos siguen corriendo, tiran una mochila que tenían y se meten en el monte. Ahí damos aviso a todo el barrio, éramos como casi 30 o 40 personas y empezamos a meternos en ese monte que, dicho sea de paso, no tiene que estar ahí", continuó.

Y detalló: "Ahí a base de tiros al piso, intimidatorios obviamente, uno se caga en las patas y sale en el otro lado. Ahí un grupo de vecinos que estaban de guardia lo detienen. De ahí comenzamos a buscar al resto, no lo encontramos, estuvimos hasta las 12 de la noche y nos corrió la lluvia".

En medio de las búsquedas los presentes dieron con el maletín y aunque pudieron recuperar varios documentos, el dinero ya no estaba. De todas formas, Yaculowski especuló que "para mi el objetivo de ellos era la camioneta", algo que no pudieron concretar porque él se anticipó y huyó antes.

El detenido fue identificado por fuentes de la Policía de Misiones como Carlos Cesar D., oriundo de Eldorado, quien quedó alojado en una celda a disposición de la Justicia. Los operativos en la zona continúan para dar con sus presuntos cómplices, debido a que se cree no pudieron huir muy lejos.

*Con información de Corresponsalía de Puerto Libertad.