Agenda teatral para un cierre de semana fantástico | El Territorio

Hay múltiples propuestas para ver en escena con el festival de teatro en la Sala Tempo, narraciones de Laura Novominsky en Espacio Base, comedia en Mandové. El domingo la Fiesta de San Juan de la Murga de la Estación con estreno de espectáculo a la gorra y los pases se retiran hoy a las 21.

jueves 20 de junio de 2024 | 15:04hs.

Fin de semana con variedad de espectáculos teatrales en Posadas. //Foto: Marcelo Rodríguez.

Para cerrar de forma excelente la semana de feriados, la cartelera teatral posadeña ofrece una variedad de obras en las distintas salas. Así, llegando al fin de semana habrá puestas con diferentes temáticas y para todo público con relatos intimistas, teatro para las infancias, drama histórico, comedia y por supuesto, el domingo dedicado a San Juan y su mística y diversión.

Entre las alternativas teatrales que se pueden ver la ciudad están:

El Festival de Teatro Luis Andrada que se desarrolla en Sala Tempo (calle Ramón García 554), en este marco saldrán a escena, el viernes a las 21.30 "La Melchora, una historia de amor y guerra", un unipersonal con dramaturgia y dirección de Juani Alzugaray y composición musical y sonorización de Guillermo O'Connor. La obra es un drama histórico adaptación libre de la novela "Andresito y la Melchora" de Jorge Lavalle. Anticipadas al 376 4-619784.

En tanto, el sábado a las 17 continúa el festival con "Los ordenadores", una obra del grupo Dimes y Diretes para las infancias y para todo público con mucha música, una misión que abre la puerta a la aventura, el humor y el aprendizaje; escrita por Laura Abián y dirigida por Paula Parodi. Anticipadas al 376 5- 055592.

A las 19, será el turno de "La enamorada", con dramaturgia de Santiago Loza, actúa Sandra Peirano y dirige Silvina Warenycia. Reservas al 376 4-717913.

"Un viaje espléndido" en Espacio Base

Por otra parte, en la sala Espacio Base, ubicada en avenida Rademacher 5324, el sábado a las 21 se presentará "Un viaje espléndido", del grupo El Bastión Teatro. Se trata de un espectáculo de narración oral escénico con la narradora Laura Novominsky y Estrella Asuad en la asistencia de dirección y técnica.

En esta obra, la narradora propone "Un viaje espléndido", con textos de su autoría, que prometen despertar los sentidos hasta toparse con la realidad y transformarla en un suceso extraordinario. "Un viaje a los recuerdos, historias de una vida que despiertan emociones, nostalgia, amores y alegrías. Nos propone estar dispuestos a imaginar. ¡El viaje será único!", invita la sinopsis. Entradas Anticipadas $2.500 y en puerta $3000. Reserva de entradas al 376 5-130101

En Mandové

Asimismo, en el Centro Artístico Mandové, calle Beethoven 1762, el sábado a las 21 tendrá lugar la última función de la obra "Mi viejo es incorregible", con guión, dirección y producción de Buki Rosa y las actuaciones de Mariano Sarquis, Cristian Villalba, Flavia Zeindl y Alejandra Gallardo. Esta comedia presenta a Tito (Mariano Sarquis), un hombre de la generación del 70, divorciado y mañero, que recibe en su casa a su hijo Alejandro (Cristian Villalba) que necesita un lugar donde alojarse. En la convivencia aparecerán las diferencias generacionales.

La sala abre sus puertas a las 21 y el telón se levanta a las 21.30, función a la gorra y no se realizan reservas, la ubicación es por orden de llegada. Hay cantina con bebida únicamente. Más información al WhatsApp 376 4-635014.

San Juan por la Murga

El domingo 23, en la víspera de San Juan, el Grupo de Teatro Comunitario Murga de la Estación estrenará su obra en el marco de su tradicional Fiesta de San Juan, las funciones serán a las 18.30, 20, 21.30 y 23 en su sede Galpón de la Murga, en calle Pedro Méndez 2260. La entrada es gratuita con salida a la gorra y para asistir a las diferentes funciones se debe contar con el pase, que se retira previamente en la sala hasta agotar cupo.

Los pases se entregarán hoy a las 21 en la sala, por orden de llegada, puntualmente y hasta tres tickets por persona. "Las entradas no se venden, no se reservan y no se guardan, se retiran este jueves puntal a las 21 de forma presencial", detallaron desde el elenco.

A su vez, mientras se sucedan las presentaciones del elenco de teatro comunitario en la sala, el domingo frente al centro cultural en la calle se desplegará la kermés de San Juan, con feria, cantina, juegos típicos, y la quema del muñeco a medianoche. El acceso es libre y gratuito.

Para saber más, en Instagram @murgadelaestacion y en Facebook Grupo de teatro comunitario murga de la estacion