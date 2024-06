Cerca de 400 chicas se inscribieron para festejar sus quince años de forma gratuita | El Territorio

La fiesta solidaria es organizada por el propietario de la quinta La Juliana. Hasta fin de mes las interesadas podrán inscribirse y se sortearán quince números de todas las participantes. Este año el evento se realizará el domingo 14 de julio.

jueves 20 de junio de 2024 | 13:43hs.

En la última edición, trece chicas cumplieron el sueño de tener la fiesta de 15 años. //Fotos: Archivo.

El festejo de los 15 años sigue siendo un evento muy anhelado por las chicas que llegan a esa edad, pero costear una fiesta en los tiempos que corren no está al alcance de todos. Es por eso que un grupo de personas se unió para poder cumplirle el sueño a varias quinceañeras misioneras.

Desde hace tres años, Daniel Lascurain, propietario de la quinta La Juliana lleva adelante esa iniciativa que busca cumplirle el sueño a quince chicas. Hasta el momento lleva casi 400 inscriptas y las interesadas aún pueden seguir inscribiéndose. El sorteo se realizará el primero o segundo día de julio para determinar quienes serán las chicas beneficiadas y la fiesta se realizará el domingo 14.

En diálogo con El Territorio, el organizador comentó que la convocatoria es similar a la del año pasado. "Casi 400 personas nos llamaron, tenemos varias seleccionadas y el 1 o 2 de julio vamos a hacer el sorteo para ver quiénes son las chicas que quedan. Son 15 chicas con sus familiares".

La idea surgió con el fin de cumplir un sueño a las chicas que al averiguar los precios y no poder acceder por su condición económica, se sentían tristes. "Es un trabajo solidario y a pulmón que planeamos seguir haciéndolo en otros años. Nos emociona y nos llena ver a tantos padres y cumpleañeras felices", sostuvo.

Junto al organizador, se suma todo el equipo de trabajo de La Juliana que en ediciones anteriores, desde muy temprano trabajaron arduamente para que las agasajadas se sintieran a gusto. El año pasado, también se sumaron: un dj, una ornamentadora, un fotógrafo, dos esteticistas, cocineros y otros tantos trabajadores que quisieron ayudar a la movida solidaria.

"Este año se sumaron nuevas maquilladoras, hay fotógrafos que me llamaron, hay otro DJ que también se sumó. Por ahí posiblemente también traigamos un grupo musical que justo quieren tocar. Mi gente y yo nos largamos y donamos el espacio y todo lo que es comida y bebida. Luego se van sumando más colaboradores, este año me preocupé por la situación económica pero no faltan personas con corazón solidario", expresó el organizador.

En esa línea, teniendo en cuenta que las interesadas en acceder a la fiesta de 15 años provienen de distintas localidades, Lascurain dijo que no tiene problema en guiar y comentar su experiencia si alguien de otro municipio quiere hacer la misma iniciativa. "Estamos tratando de preparar en la quinta algunos lugares para que las agasajadas puedan quedarse a dormir el sábado, porque es el domingo 14 de julio la fiesta. Entonces queremos tratar de por lo menos alojar a la familia".

En sintonía, el propietario de La Juliana indicó que se siente muy bendecido en poder llevar adelante esa propuesta y ayudar a que varias chicas cumplan su sueño. "Nos llena el alma ver esas caras de felicidad que pese a la situación económica -que no es muy fácil- hoy pueden tener ese momento en familia. Es un regocijo al alma ver a las chicas y a su familiares tan emocionados y felices".

De igual forma, Lascurain resaltó que recibe muchos agradecimientos de los familiares y de las quinceañeras por el gesto. Según mencionó, se trata de una iniciativa de corazón sin política ni religión de por medio, en donde todos los que se suman buscan ayudar al otro sin esperar nada a cambio.

"La idea es compartir y sumar a la gente, es lindo que tome conciencia de poder ayudar al otro. No hay que tener dinero para ayudar, uno simplemente puede estar nomás acompañando o escuchando a alguien y ya está ayudando. A toda la gente de mi alrededor siempre les digo que uno puede ayudar tenga dinero o no. Por ahí hay una persona que se siente mal y simplemente necesita que vos la escuches y te sentas una hora y la escuchás", reflexionó el organizador de la fiesta de 15 años solidaria.

En la última edición que se realizó en julio del año pasado, tanto la comida como los tragos, los peinados, el maquillaje y los centros de mesas fueron realizados minuciosamente por manos voluntarias. Asimismo, las protagonistas del agasajo deslumbraron con sus vestidos, algunos donados que fueron retocados a cada medida. Cada quinceañera podía concurrir con un máximo de diez invitados, aunque por cuestiones de pasaje, algunas pudieron viajar solamente con dos o tres familiares. En la entrada, no solo las protagonistas se emocionaron sino también sus familiares que la acompañaban y las veían entrar deslumbrantemente.