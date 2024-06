Caso Leonardo Capli: "Esa búsqueda que están haciendo con Loan, así deberían haber buscado a mi hijo" | El Territorio

Leonardo David Capli (15) desapareció el 1 de octubre de 2021 en San Ignacio y desde entonces su paradero es un misterio. Su madre, Beatriz Giménez, se manifestó indignada por la floja reacción de las autoridades en Misiones, comparando el caso de su hijo con el enorme despliegue de fuerzas que buscan a Loan Peña en Corrientes.

jueves 20 de junio de 2024 | 16:00hs.

La mamá de Leonardo David Capli no baja los brazos y busca motivar a las autoridades. //Fotos: El Territorio.

Siguiendo el minuto a minuto de lo que sucede en el paraje Algarrobal de localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, donde transcurre el séptimo día de búsqueda del pequeño Loan Danilo Peña (5); y aprovechando la exposición mediática del caso, la mamá de Leonardo David Capli (15) volvió a visibilizar la desaparición de su hijo ocurrida el 1 de octubre de 2021 en San Ignacio, cuando salió de su casa para ir a pescar con un grupo de amigos. Dentro de algunas semanas se cumplirán tres años sin ningún tipo de novedades del adolescente, y más allá de las hipótesis, la búsqueda continúa siendo infructuosa.

"Estoy indignada con nuestras autoridades", comenzó diciendo Beatriz Giménez en un posteo que hizo esta mañana en su cuenta de Facebook, y continuó: "8 meses después, 8 meses esperaron para hacer un simulacro de rastrillaje cuando mi hijo Leo desapareció y hasta hoy tampoco pude conseguir el pedido de recompensa, y si ven ustedes para este chiquito en menos de 5 días consiguieron y se movió toda la Brigada ¿Cómo es esto posible?", se preguntó, y requirió "que alguien me explique porque no estoy entendiendo nada".

Refiriéndose a Loan, aclaró: "Ojalá lo encuentren, pobre inocente, Dios quiera que esté bien", y volviendo sobre lo primero insistió: "Solo comparto mi dolor e indignación por que para encontrar a mi Leito no se hizo nada, todo fue un show para ellos sacar foto y presumir que hacían su trabajo, pero no movieron un dedo para encontrarlo cuando hice la denuncia" por la desaparición.

"La denuncia no hice 8 meses después, hice un par de días nada más, y eso impidió que hagan su trabajo", apuntó, como correlato de lo que había expresado un par de días antes por la misma vía: "Yo, su madre, también lo busco, la familia también quiere saber dónde está, qué le pasó, necesitamos saber, y esa búsqueda que están haciendo con el pequeño Loan, eso es buscar, así deberían haber buscado a mi hijo", reclamó. "Son unos inútiles, es lo único que puedo decir porque hasta hoy no tengo ninguna novedad de nada y del juez de Jardín América (Roberto Sena) ni hablar", se quejó Beatriz.

Finalmente expuso que "es lo que pienso y el dolor que siento porque mi hijo no recibió la misma atención, no tuvimos prioridad, fuimos ignorados por las autoridades y seguimos siendo ignorados por la justicia".



Muchas sospechas, pocos resultados

En abril de este mismo año, en el marco de una campaña de Missing Children con los mediáticos Gregorio Rosello y Julieta Poggio -exparticipante de Gran Hermano- la mamá del adolescente desaparecido expuso, en relación al caso, que "lo único que tenemos son sospechas, son chicos que están señalados y siendo investigados pero no pasa más allá de eso. No hay nada certero que indique algo preciso de mi hijo".

Respecto a los amigos que habrían estado con David, Giménez expresó que sólo sabe que siguen viviendo en San Ignacio, pero que no sabía nada más porque ella se mudó junto a su otro hijo a Jardín América, debido a problemas de salud. Sin embargo, reveló que en una oportunidad le envió mensajes a uno de los chicos con quien su hijo solía juntarse, pero éste sólo le devolvió el saludo y nada más. "No me dijo nada. Le pedí para conversar y le dije que no lo iba a comprometer, que sólo quería hablar con él y no aceptó", lamentó la madre, explicando que los amigos de su hijo dicen que no quieren hablar porque se sienten amenazados.

"Según los comentarios tienen miedo. No sé quiénes los amenazan, por qué tienen miedo, si es cierto o no. No sé qué tipo de amenaza reciben", apuntó la entrevistada, quien cree que los chicos saben algo, pero no quieren contar. En ese marco, recordó que vecinos de la localidad le dijeron que vieron a dos chicos junto a David, el día anterior a su desaparición: "Hablé con el vecino que me dijo que lo vio y otra señora, que vive al lado de la casa de los chicos con los que fue visto mi hijo y también me dijo que lo vio el día anterior. Pero no hay nada y no se hace nada", remarcó.

Ninguna prueba

A su vez, Giménez expresó que en su momento se acercó a hablar con el juez de Instrucción interviniente -de Jardín América- quien le expresó que no tienen ninguna prueba. "El juez me dijo que no tienen ni un arma homicida, que si no encuentran un cuerpo no pueden hacer nada y que los chicos están como si no hicieron nada, entonces es como que sigamos buscando", lamentó.

Por otra parte, la progenitora recordó a David, contando que él solía ir a pescar en los arroyos y que salía a caminar por el monte. Lugares que eran muy transitados por los vecinos de San Ignacio, ya que "siempre que iban a caminar o hacer actividades pasaban por todas las zonas" que su hijo recorría.

En esa línea contó que su hijo siempre estaba en compañía de los chicos a quienes consideraba sus amigos, aunque admitió no saber con quiénes estuvo la tarde en que lo vieron por última vez. "Hay uno con el que mi hija mayor cruzó palabras, que llegó a la casa y salió con David. Pero los demás chicos no sé, porque son varios con los que él solía salir a tomar un tere o ir a la cancha".

En otro tramo de la entrevista, la mujer alegó que, si bien hasta el momento el caso solamente tiene sospechas sin pruebas, "lo que primero uno puede aventurar es que cayó en manos de personas que se consideraban amigos de él, pero lo llevaron para vaya a saber a dónde". Justamente, la mujer mencionó que ella le advertía que tenga cuidado con esos chicos -todos de 13, 14 años-, porque ella no los conocía mucho y consideraba que eran "mala junta".

Sobre la última vez que estuvo con su hijo, la mujer recordó que "lo abracé, le dije que se cuide mucho y que tenga cuidado con los chicos con los que salía. Él me dijo que él no tenía que cuidarse porque eran chicos de la misma edad y que eran todos sus amigos".

Ir de pesca

Respecto al día que fue visto por última vez, la mujer mencionó que su hija mayor le contó a ella que David se fue a pescar, pero que él no le dijo un lugar preciso, cuando fue consultado. "Ella dice que él juntó las cosas y ya salió con el otro chico… le preguntaba adónde iba a ir y le dijo que por ahí. Desde ese día no supimos más nada de él", recordó. "Después yo llamé a la madre del otro chico para que me diga qué pasó, si fueron a pescar, hasta dónde lo acompañó y no me quiso decir nada. Me bloqueó y hasta hoy no recibí respuesta ni de la madre, ni del chico o de ningún otro porque nadie dice nada", concluyó la madre del menor que en ese momento tenía 15 años y que hasta el día de hoy es una incógnita su paradero.