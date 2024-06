Con la promesa de lealtad a la bandera, se realizó el acto en Candelaria | El Territorio

De la ceremonia participan autoridades de la provincia y estudiantes de distintos establecimientos educativos

jueves 20 de junio de 2024 | 10:34hs.

Foto: Matías Peralta

Se realiza el acto por el Día de la Bandera en el polideportivo municipal de la localidad de Candelaria. Debido a la inestabilidad del clima debió suspenderse el desfile cívico militar que se tenía previsto. En la ceremonia participan distintos establecimientos educativos que harán la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera.

El gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua, realizó el saludo a las fuerzas de seguridad presentes alegando:"En el día de la fecha recordamos al general y ex gobernador de Misiones, Manuel Belgrano" y a continuación bendijo el vicario Sebastian Escalante.

Con palabras alusivas a la fecha de parte de uno de los estudiantes, fue el ministro de Educación de la provincia, Ramiro Aranda quien tomó la promesa a los alumnos de 4to grado de los colegios presentes como también hizo lo propio el ministro Marcelo Pérez con los cadetes de la Policia de Misiones y del Sevicio Penitenciario de la provincia.

En su alocución,el gobernador de la provincia destacó: "Cada paso que dio Belgrano tiene su valor histórico, iniciando siempre un trayecto de algo, siempre luchando para que seamos una sociedad mejor hasta en materia de seguridad".

"En esa época como no existía un uniforme, la forma de identificación era la escarapela en aquel ejército de Belgrano, luego la hace más grande con tela y forma lo que es la Bandera", indicó.

Passalacqua a continuación instó a los estudiantes a cuidar a los maestros porque "no se puede ser libre si uno no es letrado, si uno no estudió, es lo que decía Belgrano. Nadie es libre si no se estudia y termina siendo esclavo de otro. Él quería libertad, libertad y libertad".

"Veo en la Bandera nuestras ganas y valores, siempre con el respeto hacia los demás, tenemos que estar juntos y trabajando unidos porque o sino la sociedad se desarma, el tejido social tiene que ser sólido y que seamos felices".

El primer mandatario refirió que la bandera alberga símbolos y valores, "no nos dejemos dividir porque eso ocasiona una comunidad desarmada. Si hoy salimos de acá con un poco de reflexión y respeto hacia la bandera y todo lo que hizo Belgrano vamos a ser la Misiones que Belgrano soñó"