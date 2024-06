Tras confirmarse su lugar en París, Mariela se alista en España para sus terceros Juegos Paralímpicos | El Territorio

“Sentí esa emoción de decir listo, clasifiqué”, compartió con El Territorio, la ciclista misionera que está hace un mes integrando un equipo de Galicia y se quedará en Europa hasta la cita paralímpica que se inician a fines de agosto

Mariela se prepara para París con el equipo Kiwi Atlantico-Craega de Galicia, en España.

Con la vara alta y con las expectativas en alza en la previa para enfrentar sus terceros Juegos Paralímpicos en París, la ciclista misionera Mariela Delgado compartió sus emociones y sus días en Galicia, España, lugar donde hace su puesta a punto junto a un equipo amateur.

Mariela programó estos meses antes de París 2024, cita que se desarrollará del 28 de agosto al 8 de septiembre, y sintió que estar en Europa iba a ser lo mejor para encarar este proceso previo a la máxima cita del deporte mundial.

Hace un mes, la posadeña trasladó sus maletas y su bicicleta a Galicia, post Copa del Mundo en Bélgica e Italia, en mayo -donde se coronó en las dos instancias de la competencia en la prueba de pelotón en la categoría C5-; y justamente el viaje al Nuevo Continente, por las fechas de la copa, fue la partida desde Argentina para competir, ahora entrenar a conciencia en España, y estar en un lugar más cerca del destino final: París.

Y estos Paralímpicos, que tienen su peso en sí mismos, pueden incluso para Mariela ser últimos Juegos, tras estar en Río de Janeiro 2016 -donde arañó el podio con un cuarto lugar en pelotón en ruta- y en Tokio, en el 2021, donde también terminó entre las 8 mejores. “Por ahora los tomo así”, adelantó.

“Nadie está dentro de nada hasta que se confirma oficialmente”

Si bien desde el año pasado Argentina ya tenía una plaza femenina en paraciclismo confirmada para París, gracias a la recolección de puntos internacionales en su mayoría por Mariela, todavía faltaba el llamado concreto para dar el “okey” de su participación. Y en este contexto, hace dos días el equipo nacional logró su segundo lugar femenino en la especialidad para los Paralímpicos y con ello ya se concretó el lugar para Mariela y llegó el llamado. “Estaba como segura de que iba, pero nadie está dentro de nada hasta que se confirma oficialmente”, explicó.

Fue este martes donde se dio la noticia y Mariela se enteró en España que la plaza era un hecho. “Comencé el año planteándome que iba a París y dije que si iba, me lo tomaba para hacer algo mejor, para superarme, no sólo para decir que fui y cumplí un tercer Juego”, señaló autoexigente como se muestra ante objetivos.

Mariela llega a Francia siendo campeona en las dos últimas fechas de la Copa del Mundo, en mayo; primero Ostende (Bélgica) y luego en Maniago (Italia) en las pruebas de pelotón en ruta. Además, en enero, fue subcampeona en Adelaida, Australia y “en lo anímico, suma un montón”, consideró.

“Antes de venir a la Copa del Mundo organicé para quedarme hasta los Juegos”, explicó Mariela. Y fue en marzo que logró abrochar su pase para sumarse al equipo Kiwi Atlántico-Craega, de Galicia, gracias a la mediación de otro ciclista argentino, Gerardo Fernández, que "que estuvo acá (España) muchos años y habló por mí para venir a este equipo, que está en formación, pero me servía porque llegamos a un arreglo para tener el alojamiento, comida ir a algunas carreras”, comentó la mejor ciclista de la Tierra Colorada.

Se solventa en España con lo ganado por la medalla de los Panamericanos

Para Mariela la situación económica del país también pesó para tomar la decisión de conseguir equipo y prepararse en Europa antes de los Paralímpicos. "Porque si tenía que pagarme y venir por cuenta propia para estar 3 y 4 meses en Europa no podría, porque sólo tengo la beca de Enard, no tengo otro ingreso”.

Es más, la financiación de su día a día, con sus gastos personales, la realiza con el premio de la medalla ganada el año pasado en los Juegos Panamericanos de Santiago (Chile). "Es con lo que me vine para acá y con un poco que junté”, describió.

“La verdad es que vivir en el Cenard -vive hace varios años en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento en Buenos Aires- no me sumaba mucho porque estaba triste por la situación de los despidos y todo eso... me afectaba emocionalmente el contexto”, explicó acerca de los recortes por parte de Nación que hay en materia deportiva, en cuanto al presupuesto para becas y bajas de contratos de los profesionales como kinesiólogos, médicos, psicólogos, entre otros, que trabajaban en el Cenard.

“Entrenar acá me suma un montón”

Ya sobre este momento en España, Mariela dijo que “recién ahora me estoy volviendo a encontrar, me estoy acomodando al terreno y a mis compañeras. Tuve muy pocas carreras, pero de a poquito se van a ir sumando más. Aunque me doy cuenta que ya entrenar acá me está sumando un montón”.

Luego agregó que este recorrido previo a París “es un crecimiento personal y deportivo este camino. Serán mis últimos meses de esto y tengo que disfrutarlo, suena fácil decirlo, pero a mi me cuentan mucho estas cuestiones, aunque lo estoy haciendo, lo voy llevando”.

Es que si bien son 10 años de alto rendimiento, de estar con la selección siendo una referente del deporte nacional, para Mariela “cada etapa y objetivo tiene lo suyo propio y me pegó esta clasificación. Me tomó un poco lo sentimental y sentí esa emoción de decir listo, clasifiqué”.