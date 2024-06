La causa por la muerte de la misionera intoxicada en fiesta electrónica seguirá en Misiones | El Territorio

El fiscal del caso expresó que se confirmó, con pruebas y declaraciones, que el éxtasis que consumió Mara Pereyra (37) fue comprado en Misiones. El cuerpo de la víctima, oriunda de Alem, será trasladado a la provincia luego de la autopsia y otros informes competentes

miércoles 19 de junio de 2024 | 20:24hs.

Luego de conocerse en la madrugada de este miércoles la muerte de Mara Pereyra (37), la misionera -oriunda de Alem- que tuvo una intoxicación por droga durante un show de electrónica que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de junio, desde las autoridades judiciales que intervienen en la causa apuntan que la investigación seguirá su competencia en Misiones.

Lo último, fue explicado a la prensa por Carlos Cornejo -el fiscal a cargo de la causa- quien expresó que la mujer falleció producto de haber tomado una pastilla de éxtasis que había comprado junto a su pareja en la Tierra Colorada. Esto fue comprobado justamente por el novio de Pereyra, quien admitió que habían consumido la droga sintética antes de ingresar a la fiesta que tuvo lugar en el Complejo Forja, en el barrio Talleres Oeste de la capital cordobesa.

En tanto, en diálogo con El Territorio, Cornejo mencionó que “a función de los elementos de prueba que se ha obtenido hasta el momento y a instancia de lo declarado por el novio de la mujer y un amigo de ellos sobre donde consiguieron la droga, a su debido tiempo una parte de la causa se elevará al Juzgado Federal de turno en Misiones para determinar de donde se adquirió esta pastilla”.

En esa línea, el letrado remarcó que en un principio “hubo una investigación vinculada a una persona que se dedicaba a vender estupefacientes en el marco de las fiestas electrónicas”, siendo este investigado por una posible venta a los misioneros. Incluso, el fiscal mencionó que a través de este operativo se logró evitar la venta de la droga en un show de similares características.

Sin embargo, luego de poder tomar las declaraciones a la pareja de la mujer y al amigo que los acompañaba “se descartó la hipótesis de que la droga fuera comprada tanto dentro del complejo donde se llevó a cabo la fiesta como en otro lugar de Córdoba”. Esto descarta que entre en la mira de la Justicia el papel que tuvieron los productores del evento.

En relación al consumo de esta droga, el fiscal contó que en sus declaraciones los testigos expresaron que “no eran consumidores habituales, sino que eran consumidores ocasionales. No lo hacían siempre, pero sí en algunos eventos similares”.

Por otro lado, Cornejo aclaró que los acompañantes de la chica que consumieron el estupefaciente no fueron detenidos ni imputados en ningún momento, “porque no hubo delito. Ellos consumieron por decisión personal y no está penalizado consumir”.

Ante la consulta del proceso para el traslado del cuerpo de la misionera, el fiscal detalló que “ese proceso lo lleva otra fiscalía de Córdoba, la cual dispuso que se realice la autopsia en el cuerpo de la fallecida, para luego ser trasladado”, agregando que “faltan informes para disponer el giro parcial de la información que ha revelado la pareja de ella y el amigo de ellos, para que la causa vaya a Misiones y se continúe investigando para saber de qué lugar compraron el éxtasis”.

Por otro lado, este medio pudo saber que Mara nació en Leandro N. Alem pero que residía en Posadas desde hace 20 años y trabajaba en el Círculo Médico, Misiones Zona Sur. Mientras que su pareja, oriundo de Posadas, es un conocido empresario y dirigente del Club Capri, además de ser militante del Partido Justicialista.

Último adiós

Luego de ser de público conocimiento el fallecimiento de Mara, desde la cuenta oficial de Instagram del Círculo Médico la despidieron y agradecieron por su labor en la institución.

“Gracias Mara por estos años de entrega diaria. Nos sentimos muy orgullosos de haber compartido esta institución. Con una enorme tristeza hoy te despedimos y deseamos paz y compañía para tus seres queridos”, expresaron junto a una imagen de la mujer.

Otra de las voces que se expresó a través de las redes sociales fue la del DJ Hernán Cattáneo, el encargado de brindar el show esa noche.

Al difundirse la noticia del deceso, el artista manifestó su dolor con una historia en su cuenta de Instagram. “Lamento mucho el fallecimiento de Mara. Mis condolencias a su familia y amigos”, escribió en letras blancas sobre fondo negro, para comunicar su pésame ante sus más de 500 mil seguidores.

Intoxicación y fallecimiento

Como viene informando este medio, Mara fue junto a su novio y un amigo -todos de Misiones- al show del reconocido DJ antes mencionado, que brindaba su show en el Complejo Forja, de la provincia de Córdoba. En ese contexto, la víctima ingirió una pastilla de éxtasis antes de ingresar al predio.

Horas después y todavía en la fiesta, la misionera sufrió una descompensación que provocó que fuera trasladada al hospital local, donde permaneció varios días internada en la unidad de terapia intensiva y en estado grave.

Durante su internación, este medio pudo saber que la joven sufrió al menos tres paros cardíacos. Finalmente, cerca de las 4 de este miércoles, desde el Hospital de Urgencias comunicaron que Mara Pereyra había fallecido a raíz de un paro cardiorrespiratorio.