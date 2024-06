En el Mes de las Infancias, con el teatro y la diversión a todas partes | El Territorio

El grupo teatral Fauna Roja se encuentra organizando el 5º Festival de Teatro Itinerante, que llevará en agosto funciones de teatro, circo y títeres a los barrios de Posadas y otras localidades. Participarán doce elencos del país y de otros países y para salir a escena en más lugares buscan padrinos que quieran apoyar los shows

miércoles 19 de junio de 2024 | 16:07hs.

Gastón Caballero y Aluen Arrúa integran el grupo teatral Fauna Roja y organizan el Festival de Teatro Itinerante. //Foto: El Territorio.

"Desde Fauna Roja tenemos la idea de poder aportar nuestro granito de arena a nuestra cultura misionera, sobre todo a las infancias, para que desde temprana edad los niños y niñas tengan acceso a la cultura a través de las artes. Que el teatro sea parte del bagaje de lo que uno trae como historia", expresó Aluen Arrúa, actriz y gestora cultural, integrante del grupo teatral Fauna Roja, al resumir el leitmotiv del Festival de Teatro Itinerante que se desarrollará en agosto con sede en Posadas y subsedes en distintas localidades de la provincia.

El Festival de Teatro Itinerante Fauna Roja va por su quinta edición, se desplegará a lo largo de todo agosto en espacios cerrados y al aire libre en sintonía con las celebraciones del mes de las infancias y se halla ahora en plena etapa organizativa.

Teatro, circo y títeres

El evento tendrá en su cartelera espectáculos de teatro, circo y títeres de doce elencos de la provincia, del país y de Sudamérica destinados a las infancias, familias y público en general. También propuestas lúdicas y talleres. Así, se presentarán en el marco del festival: Pataletas (Mendoza), Fantoche Violeta (Buenos Aires), Compañía Teastral (Entre Ríos), Crakatoa Teatro (Mendoza), Cuerda Negra (Buenos Aires) y de Misiones los grupos Reciclo Circo (Posadas), Sakados del Tacho (Posadas) y Layla y Lailalá (Eldorado). Asimismo hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria para elencos de Paraguay, Brasil, Bolivia y Colombia, la organización seleccionará cuatro piezas.

De esta manera, desde la primera entrega del Festival de Fauna, la iniciativa fue expandiéndose, creciendo y en esta oportunidad se internacionaliza sumando compañías de otros países.

Entre las capacitaciones, se encuentra abierta la inscripción con cupo para la residencia de cajas Lambe Lambe, que es una representación teatral en miniatura que sucede dentro de una caja. El taller tendrá cuatro encuentros intensivos del jueves 8 de agosto al domingo 11 más una muestra final abierta al público.

La propuesta será dictada por Ricardo Lista, titiritero, clown, dramaturgo y capacitador, y Julieta Viveros, titiritera, clown, mimo, docente, artista de teatro Lambe, ambos del grupo Fantoche Violenta de Buenos Aires.

Crecimiento y padrinos

El grupo Fauna Roja se conformó en 2018 integrado por los artistas locales Aluen Arrúa y Gastón Caballero y el Festival de Fauna surgió en 2021 orientado a las infancias, ese año hubo dos ediciones y luego se fijó fecha para su realización en agosto.

"El festival se va a desarrollar todo agosto por el Mes de las Infancias y tenemos varias aristas o actividades en simultáneo", explicó la artista y añadió: "Ya tenemos la lista de los elencos nacionales que van a participar y este año abrimos convocatoria para compañías de Brasil, Paraguay, Colombia y Bolivia. Cuando cierre la convocatoria vamos a hacer la selección de los proyectos presentados para incluir a cuatro elencos de estos países".

"Nuestro festival está creciendo y estamos muy felices, contamos con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de Iberescena, que el año pasado presentamos nuestro proyecto a este programa de cooperación entre países y fomento y fuimos seleccionados y mediante ese aporte podemos invitar a cuatro elencos de países miembros", resaltó y contó que en este momento buscan padrinos que deseen apoyar la propuesta y realizar su aporte económico para que las funciones puedan llegar a más lugares alejados de los centros.

"La característica de nuestro festival es que es itinerante, tiene sede en Posadas y en los municipios que nos inviten, el año pasado estuvimos en 11 municipios y queremos sumar a más. Y hacemos funciones en la sede Posadas en el Galpón de la Murga de la Estación, en los barrios, también en escuelas, merenderos, diferentes instituciones, espacios al aire libre. La idea es hablar con los referentes de los barrios, las comisiones vecinales, instituciones, que están organizando los festejos para los chicos, que conozcan nuestra propuesta y nos sumen a sus actividades", dijo.

¿Cómo se pone en práctica el festival itinerante?

Es un festival que está creciendo y estamos felices por eso, hay mucho trabajo y muchas cosas lindas. Vamos a estar recibiendo a los elencos todas las semanas, las actividades se van a concentrar mayormente de jueves a domingo y creo que vamos a andar un poco a las corridas para que todo salga hermoso. La característica de nuestro grupo y de nuestro festival es itinerar, lo que significa que tratamos de que los espectáculos y las actividades que se hacen en el marco del Festival de Fauna puedan desplegarse en distintos espacios de nuestro territorio misionero. La sede es Posadas, pero también coordinamos con otras localidades para que vean los espectáculos de nuestra programación. Y esta característica de itinerar cumple un objetivo central para nosotros que es que las actividades se despliegan junto con barrios que están alejados del casco céntrico para llegar a más público. Desde la comisión organizativa, nos comunicamos con los barrios para poder llegar y además, estamos buscando padrinos que con su apoyo económico colaboren para solventar las funciones en lugares donde no cuentan con los recursos.

¿Qué es lo distintivo de trabajar con teatro para las infancias?

Desde Fauna Roja, tenemos la idea de poder aportar nuestro granito de arena a nuestra cultura misionera, sobre todo a las infancias, para que desde temprana edad los niños y niñas tengan acceso a la cultura a través de las artes y también fomentar que puedan conocer este arte para que cuando vayan creciendo, lo puedan incorporar dentro de sus consumos, dentro de sus conocimientos. Que el teatro sea como parte del bagaje de lo que uno trae como historia. Yo desde muy chiquita con mi abuela íbamos a ver el Festival de Títeres Tatá Pirirí, en Eldorado, y hoy en día los creadores del festival son mis compañeros. Y eso me parece que está buenísimo. A mí me gustan las artes escénicas porque tuve acceso a conocer. Y nosotros tenemos la experiencia de ser la primera vez que los chicos ven teatro, circo, títeres, con las propuestas que nosotros llevamos. Nuestro territorio tiene mucha población infantil. Entonces me parece que está buenísimo que desde temprana edad puedan tener este acercamiento a las artes para que puedan verla y también en el caso de que quieran hacerla lo puedan hacer como actividad extra. Y también que la gente adulta conozca que se puede utilizar el teatro como un recurso pedagógico para enseñar en las escuelas por ejemplo. Realmente trabajar con el público infantil, con las familias, en las escuelas con los chicos y los docentes es una alegría, las devoluciones son muy lindas y enriquecedoras.

¿De qué se trata la posibilidad de apadrinar una obra de teatro?

Estamos trabajando en armando del cronograma de funciones, ya tenemos las fechas en el Galpón de la Murga de la Estación, y estamos agendando funciones en las escuelas, barrios, espacios al aire libre, espacios comunitarios, y la idea es buscar padrinos y madrinas, sponsors, que quieran apoyar esta propuesta y financiar una función para que llegue a un espacio en un barrio. En ediciones anteriores hicimos rifas y venta de platos para poder costear estas presentaciones porque lleva toda una logística, y ahora estamos invitando a la comunidad a colaborar y ser parte del evento. Queremos llegar con funciones a todos lados, y necesitamos esta colaboración para sostener y mantener este espíritu de comunidad del festival.

Para agendar

Festival Itinerante de Fauna

El 5º Festival de Teatro Itinerante Fauna Roja se realizará en agosto por el Mes de las Infancias. Para saber más, coordinar funciones o apadrinar una función comunicarse a 376 4-8709845 (Aluen) y 376 5-051534 (Gastón). Toda la información en las redes de Fauna Roja. En Instagram @faunaroja