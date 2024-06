Búsqueda de Loan en Corrientes: un hombre aseguró haberlo visto en Resistencia | El Territorio

El denunciante afirmó que vio al menor dentro de una camioneta el día que desapareció. El vehículo se detuvo en la ruta nacional N° 11.

miércoles 19 de junio de 2024 | 12:01hs.

Un hombre llamó al 911 y denunció haber visto en Resistencia, Chaco, a Loan Danilo Peña, el nene que desapareció hace seis días en Corrientes. Según el denunciante, el menor se encontraba dentro de una camioneta el pasado jueves, día que desapareció. Según el hombre, se trataba de una Toyota Hilux blanca, con vidrios polarizados. El vehículo se detuvo en la Ruta Nacional N° 11 y se bajaron de él un mayor con un menor, que sería Loan.

Búsqueda de Loan en Corrientes: un hombre dijo que lo vio en Resistencia

Según detalló, el niño vestía una remera azul y jeans y, aparentemente, se sentía descompuesto, ya que vomitó en una bolsa. Ahora, las autoridades investigan si la información es verídica o no, ya que en los últimos seis días existieron miles de llamados falsos al 134. Mientras tanto, continúa el rastrillaje en la localidad de 9 de julio. Las autoridades incorporaron efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos de búsqueda, por lo que se amplía el rango de búsqueda.

Por otra parte, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva de los detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Para el juez, los tres son culpables del delito de abandono de persona, ya que eran los responsables de cuidar al niño.

Confirmaron que la media con sangre no es de Loan

Durante el quinto día de búsqueda, los investigadores hallaron una media con sangre que debían analizar si pertenecía o no al menor de cinco años. La prenda fue descubierta por los equipos de búsqueda y con el trabajo de "Kiara", la perra que es parte del equipo. Sin embargo, los investigadores confirmaron en las últimas horas que la prenda ensangrentada no es de Loan.