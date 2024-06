Cayó en Iguazú un santiagueño acusado de estafas por 75 millones de pesos | El Territorio

Martín Zonino (41) tiene dos causas penales en Santiago del Estero. Una de sus víctimas lo golpeó y retuvo en una estación de servicios y llamó a la Policía

Martín Adolfo Zonino tiene 41 y en Santiago del Estero es ampliamente conocido como El Porteño, aunque su fama no la debe al apodo, sino a sus antecedentes penales. Está acusado por estafas con automóviles por una suma superior a los 75 millones de pesos.

Este martes el hombre fue detenido en Puerto Iguazú para dar cumplimiento a una orden de captura emitida por la Justicia santiagueña, que lo espera para la realización de un juicio en su contra. Había sido liberado por la Cámara de Apelaciones de la provincia antes de desaparecer.

Según detallaron fuentes de la Policía de Misiones, la aprehensión se concretó a las 20.30 en una estación de servicios del barrio Las Leñas, cuando efectivos de la Comisaría Tercera fueron requeridos por una mujer oriunda de Santiago del Estero que denunció que había encontrado al hombre que lo había estafado en su provincia.

Al llegar al lugar el hombre estaba retenido y con evidentes lesiones producto de agresiones. En un video viral se lo puede ver al detenido en el suelo y de fondo la voz de una señora: “Chicos, saben quién es? Zonino es, él que me robó los once autos en octubre. El pícaro que me ha dicho que nunca lo iba a encontrar”.

En el material la protagonista de la filmación muestra las lesiones del sospechoso y le pega cachetadas en la cara: “En Puerto Iguazú lo vengo a encontrar. O vos creías que te ibas a escapar, infeliz”, amplía. No se determinó aún si la mujer se lo encontró de casualidad o llegó hasta Misiones para buscar a su estafador, aunque las imágenes avalarían más esta segunda posibilidad.

De esta manera, cuando los uniformados hicieron las consultas pertinentes en el sistema interconectado de búsqueda y captura policial, determinaron el pedido activo de aprehensión en dos causas penales por el delito de estafas. Zonino pasó la noche en una comisaría local y se espera su traslado a la Madre de Ciudades.

Según detalló el periodista Gustavo Gallardo para El Liberal, Zonino es conocido como “el zar de los autos” por su ya conocida maniobra delictiva de la que resultaron víctimas comerciantes y médicos, entre otros. Lo que hacía era alquilar los coches para luego desaparecer y venderlos como propios.

Se consignó que para esto pagaba entre 50.000 y 70.000 pesos por día por cada vehículo alquilado, pero cuando el negocio llegó a su prime desapareció sin dejar rastros. El monto de las estafas, como se dijo, llega a los 75 millones de pesos entre los dueños y los compradores, lo que le valió su detención el año pasado en una causa llevada adelante por la fiscal Jaqueline Macció.

Pero eso no es todo, en el 2022 ya había sido imputado por la fiscal Celia Mussi por estafas que involucraban a 10 vehículos. Así, antes de que la magistrada elevara la causa a juicio la Cámara de Apelaciones de esa provincia determinó su libertad. Medio medio año después fue capturado por la Policía de Misiones.