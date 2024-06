El Tiro con arco brilló una vez más en Leandro N. Alem | El Territorio

En la categoría curvo escuela 80, se destacó con el primer lugar B.Humeniok (Amita), en Infantil Sub 13 Bruno Vespa se quedó con el primer lugar (Capri).

miércoles 19 de junio de 2024 | 9:20hs.

Alem volvió a ser sede de un nuevo Torneo Regional, el cuarto que se hace en la provincia en lo que va del año, donde se reunieron arqueros de Misiones, Corrientes y Entre Ríos en busca de los puntos en juego con miras a la Final Regional de la modalidad Sala.

La fecha estuvo organizada por el Centro Cultural Germano de Alem y reunió a 48 arqueros que compitieron en 15 categorías, desde Infantiles Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 21, ex Senior y 50+ en todas las divisiones Longbow, Raso, Recurvo y Compuesto. En la categoría curvo escuela 80, se destacó con el primer lugar B.Humeniok (Amita), en Infantil Sub 13 Bruno Vespa se quedó con el primer lugar (Capri).