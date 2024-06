La fiscal posadeña que investiga los delitos más difíciles en Buenos Aires | El Territorio

Llegó a plantarse a los clubes de fútbol y tuvo un cruce con Riquelme. Hoy está a cargo de Delitos Complejos y cree que el descrédito hacia la Justicia se revierte cerca de los ciudadanos

miércoles 19 de junio de 2024 | 10:00hs.

En su oficina, contó que siempre le gustó pelear por lo justo.

La fiscal Celsa Ramírez es tan apasionada por su trabajo como rigurosa con el cumplimiento irrestricto de la ley. Está convencida de que la Justicia debe ser para todos igual y esa intransigencia al momento de hacer su trabajo la llevó a enfrentarse con dirigentes y barrabravas del fútbol argentino.

Fue noticia en los últimos años porque investigó el negocio de la venta de entradas truchas para ver a la selección argentina de fútbol. Clausuró por motivos de seguridad a los dos estadios más importantes del país: el Monumental y la Bombonera. Y se metió con los múltiples delitos que cometen los barrabravas de los clubes de fútbol.

Ramírez cree que la Justicia debe acercarse a los ciudadanos. Fotos: daniela cortés

Sufrió atentados. La fachada de su lugar de trabajo fue baleada el año pasado por hinchas de fútbol en una causa que aún está en proceso. Pero la fiscal nunca se achica. Y ahora está abocada a la investigación de los delitos complejos que ocurren en la ciudad de Buenos Aires.

Y justamente por ese trabajo, un reciente caso la trajo a su provincia natal. Se trata de una causa que busca desmantelar una red de trata de personas, contrabando de mercadería y adulteración de marcas que senegaleses venden en las veredas del barrio porteño de Once y que ingresan al país por la frontera de la localidad misionera de San Antonio.

¿Qué son los delitos complejos?

Son aquellos ilícitos que tienen la participación de dos o más personas y que a su vez integran una organización criminal cuyo accionar abarca delitos de distintos tipos. Por ejemplo, en el ámbito del deporte la reventa de entradas para un partido de fútbol, donde también se da el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos que pueden estar involucrados y que también haya tráficos de influencias. Entonces ese tipo de situaciones como son complejas, porque disparan varios caminos de investigación, se los denomina delitos complejos. En general detrás de toda organización delictiva hay delitos complejos, por ejemplo en la venta ilegal de ropas o productos en la vía pública, en el juego clandestino, el narcotráfico.

¿Sos de Posadas?

Sí. Toda mi familia es de Posadas. Yo hice la escuela primaria en la Escuela N° 1 Félix de Azara y la secundaria en el Colegio Santa María. Y me vine a Buenos Aires para estudiar Derecho, que fue mi vocación desde muy pequeña. Siempre me sentí justiciera y cuando terminé el colegio secundario no dudé en elegir esa carrera a pesar de que muchos me decían que ya había demasiados abogados. Me recibí en la Universidad de Buenos Aires en 1997. Primero trabajé en el ámbito privado. Después trabajé en el área de jurídicos de la Universidad de Buenos Aires y entré a trabajar en la Justicia de Buenos Aires en 1999.

¿Entraste cuando recién se estaba formando la Justicia de la ciudad de Buenos Aires?

Sí. Luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, y de lograrse la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, se creó el Poder Judicial local primero en 1998, sólo para el fuero contravencional y de faltas y contencioso administrativo. Empecé a trabajar como auxiliar en la Fiscalía en 1999 cuando éramos sólo un grupo de 300 personas en esa primera etapa de formación de la justicia de la ciudad. Me inicié como auxiliar. Luego fui creciendo laboralmente. Formé parte de la secretaría de atención ciudadana y trabajé en el servicio de atención telefónica 0800 de denuncias que me ayudó a familiarizarme con los delitos en tiempo real. Porque se trata de un servicio donde la gente llama para hacer denuncias e inmediatamente se da intervención a la Policía para que vayan al lugar del hecho.

Antes de llegar a la Fiscalía de Delitos Complejos estuviste al frente de la Fiscalía de Eventos Masivos. ¿Qué experiencia personal y profesional te dejó ese trabajo?

Sí. Hasta el año pasado estuve en la Fiscalía de Eventos Masivos. Y desde marzo de este año dirijo la Fiscalía de Delitos Complejos. Creo que la temática investigativa de Eventos Masivos también es muy compleja en todo sentido, porque los actores que intervienen en los delitos no se circunscriben a un solo ámbito. En todo el sistema del fútbol hay dirigentes, jugadores, barras, público, funcionarios. Por eso creo que es un ambiente muy denso en el que muchas veces no se puede hacer desde la Justicia todo lo que corresponde, porque ese sistema está tan bien organizado que permanece blindado. Entonces no podés llegar a un actor determinado porque el sistema en sí te lo impide. En lo personal en muchos casos me fue difícil ese trabajo porque siempre la Policía tiene que estar un paso adelantado porque la prevención está a cargo del Ministerio de Seguridad. Y los fiscales no hacemos prevención. Sino que actuamos sobre el delito consumado. Y los ojos de los fiscales muchas veces dependen de las fuerzas policiales y si esas mismas fuerzas no actúan el trabajo queda trunco. Y soy consciente de que una sola persona no puede ejecutar todo. Sería muy ambicioso creer que los fiscales podemos resolver la totalidad de un delito solos, pero en la práctica no es así.

¿Cómo fue tu relación con los presidentes de los clubes de fútbol?

Los presidentes de los 18 clubes de fútbol ubicados en la ciudad de Buenos Aires respetaron los criterios y las medidas emitidas desde la Fiscalía. En general casi nadie se escondió detrás de la excusa de una persecución personal. Y tampoco en la gran mayoría de los casos se arengó a los barras a cometer hechos de violencia contra la Justicia.

Fue público el enfrentamiento que tuviste con el presidente de Boca, Román Riquelme, y también el atentado que sufrió la Fiscalía. ¿Qué fue lo que sucedió?

Lo de Riquelme fue la excepción a la regla. Porque, como te dije antes, todos los presidentes de clubes acataron las órdenes judiciales y no vieron ningún fantasma detrás de cada intervención de la Fiscalía. En cuanto al atentado, eso ocurrió el 1 de octubre del año pasado, antes de un partido entre River y Boca, cuando la barra de Boca se dirigía hacia la cancha pasaron por esta Fiscalía e impactaron pirotecnia contra este edificio.

¿Sentiste miedo en algún momento por el trabajo que realizás?

No hay temas que me generen miedo porque siempre trabajé en equipo. Y esa forma de gestión ayuda a generar vínculos profesionales que son fundamentales para el trabajo de una Fiscalía. Ese compromiso con el concepto del trabajo genera una dinámica en el proceso de investigación que nos hace trabajar tranquilos y seguros de cuáles son los objetivos. Además del personal de la Fiscalía, nosotros trabajamos con el cuerpo de investigaciones judiciales, que es la policía judicial y también las fuerzas de seguridad donde siempre se busca formar un equipo confiable para que toda investigación siempre arroje un resultado positivo. Porque se busca evitar filtraciones de información para que cuando se produzca el operativo o el allanamiento se pueda encontrar a los verdaderos responsables y las pruebas.

¿Qué sentís cuando la gente se queja de que la Justicia no hace nada?

Vivimos en Argentina y como en todos los ámbitos hay funcionarios honestos y de los otros. Y pasa que esos otros son los que hacen que muchas veces la Justicia no logre hacer su tarea como corresponde. Pero creo que es importante destacar que siempre somos más los que buscamos hacer las cosas bien y estamos comprometidos con nuestra tarea en la Justicia. También es importante destacar que muchas veces desde las fiscalías se hace un trabajo fenomenal, pero luego son los jueces los que determinan el curso de las causas. Por eso, por ejemplo en el sistema acusatorio, el fiscal para pedir una prisión preventiva, un allanamiento o una clausura, necesita la orden del juez. Y a veces hay jueces excesivamente garantistas que lo frenan o desestiman el pedido. Me parece interesante comunicar cómo funciona la Justicia de puertas adentro. Porque después la gente dice ‘la Justicia no hace nada’. Pero el sistema funciona así.

¿Qué opinas del descrédito social que pesa sobre el Poder Judicial?

Como te dije antes, el Poder Judicial es un mundo y no se puede mezclar a todos dentro de la misma bolsa o bajo el mismo concepto. Pero ese descrédito que pesa sobre la Justicia no es una sensación. Es real. Y tiene que ver con muchos años donde la Justicia se posicionó en un lugar muy alejado de la sociedad. Muy lejano a la necesidad de justicia cotidiana de las personas. Creo que la clave para desandar esa imagen es acercarse a los ciudadanos. Que los juzgados o fiscalías sean lugares donde la gente confíe en que lo van a escuchar y no se sienta un número. Y también otro antídoto fuerte contra ese descrédito es dotarla de la mayor transparencia posible.

En el ámbito judicial te reconocen como parte de los funcionarios que le ponen el cuerpo a la investigación y que generalmente vas personalmente a los operativos. ¿Es desconfianza o parte de tu forma de trabajar?

A mí me gusta estar y ver lo que pasa en el lugar del hecho. Me ayuda mucho. Nunca es lo mismo que te cuenten una historia que verla por tus propios ojos.

Por el calibre de los casos que investigas, ¿qué recaudos de seguridad tenés en tu vida privada?

Yo sé cuidarme. Tengo un buen termómetro del clima por el que me muevo. Pero en general en mi vida personal no tomo otro recaudo que no sea el que toma cualquier habitante de esta ciudad.

¿Venís de familia de abogados o cómo nació tu vocación por el derecho?

No vengo de familia de abogados. Creo que desde muy joven siempre me gustó pelear por lo justo. Siempre luché contra todo lo que consideraba injusto. Y eso me llevó a elegir la carrera de Derecho.



Celsa Victoria Ramírez

Fiscal

Estudios Primarios: Escuela N°1 Félix de Azara Estudios Secundarios: Colegio Santa María

Estudios superiores: Universidad de Buenos Aires (UBA)

Título de grado: Abogada

Posgrado: Especialista en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado (UBA)

Master en Administración de Justicia: Universidad de Roma Unitelma Sapienza

Cargo actual: Fiscalía de Delitos Complejos de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires