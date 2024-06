"En esta zona no se encuentran rastros, no hay absolutamente nada", relató un misionero que participa de la búsqueda de Loan | El Territorio

El apostoleño Raúl Fagundez llevó adelante hoy su segundo día en la búsqueda del pequeño en Corrientes, y expresó que trabajó en el camino que dirige a la casa de la abuela, lugar en el que hoy no hubo ninguna señal positiva del niño desaparecido desde el jueves pasado cuando fue a recoger naranjas

martes 18 de junio de 2024 | 20:13hs.

El apostoleño Raúl Fagundez sumó su segunda jornada en la búsqueda de Loan Danilo Peña, quien tiene cinco años y desapareció el jueves pasado en Corrientes cuando fue a buscar naranjas junto a sus primos. "Hace unos 20 minutos abandonamos lo que es la 'rastrillada' que estábamos haciendo en el sector de 9 de Julio -localidad cercana y donde vive Loan con su familia- hacia el punto de la casa de la abuela donde se perdió y en esta zona no se encuentran rastros, absolutamente nada", compartió.

El misionero, ex piloto de rally, se sumó el lunes con los equipos de comunicación para colaborar con los Bomberos Voluntarios de Santa Lucía, Corrientes y ayer estuvieron realizando un rastrillaje a 8 kilómetros de punto de donde se perdió Loan.

"Parte del operativo se centra en eucaliptales abandonados, se complica mucho la caminata y atrasa también. En estos momentos teníamos que llegar al camino que se dirige a la casa de la abnuela y mañana tendríamos que cerrar lo que este sector. Ahí cerraríamos el círculo de la zona con la posibilidad de encontrarlo", añadió hoy Fagundez, al culminar su segundo el día de búsqueda.

Ayer, el orinudo de Apóstoles había delantado que “es una zona de muchos esteros y malezal. Paja colorada en sectores de 60 centímetros a 1 metro de altura. Lugares de pino y pequeños montes nativos, algunas zonas son de muy difícil acceso” comentó en charla con El Territorio.

“Acá estamos junto a bomberos de Santa Lucia, con quien hicimos una amistad cuando fueron los incendios acá en Corrientes y ahora no dude en ir para ayudar”, indicó. Sobre la búsqueda, Fagundez contó “en nuestra zona nada. No hay ningún rastro, pero estamos muy lejos rastrillando. Para mí no está lejos del punto cero. Es muy raro todo, porque pasaron muchos días”.

La jornada de este martes con el minuto a minuto de la búsqueda:

La última foto de Loan antes de su desaparición

En una extensa jornada, en la que se dictaminó la prisión perpetua contra los tres detenidos por “abandono de persona” y además se encontraron elementos de suma importancia para la causa, se viralizó la última foto del menor antes de su desaparición.

Según medios locales, dicha foto fue sacada ese mismo jueves durante la hora del almuerzo donde se ve a Loan sentado en el medio de la mesa con la camiseta del Inter Miami. Asimismo, se observa cómo su papá lo ayuda a cortar la comida.

Horas después trascendió la triste noticia de que el nene había desaparecido y desde ese momento comenzó un exhaustivo operativo, que continúa hasta este martes.





Hallaron una media con sangre

En medio de la búsqueda de Loan Danilo Peña, encontraron una media con manchas de sangre y los investigadores analizan si pertenece al menor de cinco años.

La prenda fue descubierta por por los equipos de búsqueda en un área densamente arbolada y con el trabajo de “Kiara”, la perra que es parte del equipo.

Mamá de Loan: "No se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado”

En medio de los intensos operativos en Corrientes, habló María, la mamá de Loan y manifestó: “Alguien se lo llevó”.

La mujer sostiene que está perdido en el monte, pero que algo más pasó: “Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado”. Además, dijo que “lo está buscando mucha gente” y reveló que el fiscal le aclaró que “no van a parar hasta que lo encuentren”.

“Creo en cómo están trabajando. Quiero que lo encuentren vivo y sano, eso es lo que pido yo”, expresó.

En relación a la detención de su cuñado, señaló: “No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos”.

Por último, Maria agregó que “es muy chiquito, tiene solo cinco años y lo dejaron solo”. Concluyó diciendo: “Yo no duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo”.



Intensifican la búsqueda de Loan

En las últimas horas se acentuaron los operativos de búsqueda del menor de cinco años que permanece desaparecido desde el jueves pasado.

De este modo, la Unidad Fiscal de Goya, cargo de la investigación ordenó la realización de peritajes y distintas diligencias con el fin de profundizar la obtención de evidencias que den con el paradero de Loan.

Continúan la búsqueda con turnos de 12 horas la Policía de Corrientes de grupos especiales, Policía Rural y Ecológicas y de todas las comisarías de la zona. Los rastrillajes los llevan a cabo los infantes, así como integrantes de la Policía montada, o de la división Canes.

Además de la Policía local, se sumó personal del Ejército, de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, así como Defensa Civil, Salud Pública y miembros de los Bomberos de la Policía y de los Voluntarios de toda la provincia.

El juez dictaminó la prisión preventiva contra el tío y la pareja detenida

El juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el tío del niño Loan y una pareja por el descuido del pequeño, quien por estas horas está desaparecido.

Lo hizo por pedido del Fiscal del caso Juan Carlos Castillo quien considero que los tres son culpables del delito de abandono de persona.

Para el Fiscal los tres son responsables por descuido del niño, quien hoy está desaparecido desde el jueves pasado en un campo de la localidad de 9 de julio en la provincia de Corrientes .

Según la hipótesis Fiscal los tres pusieron en una situación de “ desamparo" del niño de cinco años, aunque no descarta otra explicación que tenga que ver con la intervención de terceras personas.

Por ahora seguirán detenidos Bernardino Antonio Benítez, tío de la victima, y la pareja Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Operativo en un pantanal

Los incesantes operativos en Corrientes no cesan y los medios de comunicación presentes en el lugar captaron a cuatro efectivos de la Policía Rural de la provincia dentro de un pantanal.

Aunque no hay información certera, los agentes ingresaron a la tierra pantanosa para sumar más zonas rastrilladas en la búsqueda del menor de cinco años.

Mientras siguen los continuos rastrillajes, el fiscal Juan Carlos Castillo resaltó que en las próximas horas indagará a los tres imputados por el delito de abandono de persona.

“La indagatoria la voy a realizar en breve. Somos muy respetuosos de la información que vayan a dar. No se descarta que cambie el rumbo de la investigación”, detalló.

Sobre las imputaciones, que se dieron a conocer durante la jornada del lunes, Castillo indicó: “Estamos trabajando con abandono de persona que son las evidencias fuertes que tenemos, pero no descartamos otras hipótesis. Es una investigación amplia y compleja”.

“Tenemos que el niño se perdió en el monte, pero no descartamos que pueda haber pasado otra cosa. Estamos haciendo todo lo que se pueda, analizamos toda la información que tenemos”, remarcó en diálogo con TN.

Para el fiscal, el tío y la pareja detenida "colocaron al niño en una situación de abandono porque no tenían autorización del padre para tomar naranjas en el monte”.

“Tenemos huellas de las zapatillas del nene. Anoche se sumó una naranja que podría guardar relación porque está en el camino de la naranja y la zapatilla. Se está realizando análisis científicos en ese sentido. Se han encontrado huellas que a mi entender no son, pero la tomamos”, finalizó.



División de Canes de la PFA: "Nunca nos detenemos”

Un miembro de la división de canes de la Policía Federal Argentina explicó por qué hubo un operativo en un pozo cercano a la casa de la abuela de Loan: “Estamos rastrillando todo el sector”.

"Son directivas que recibimos por parte de la Policía de Corrientes", detalló Leandro Sánchez respecto a quien les dio la orden para peritar.

Al ser consultado sobre el motivo por el que vuelven a pasar por sectores ya investigados, respondió: “Es bueno volver a a recorrer estos lugares, pese a que ya fueron peritados, para buscar puntos de interés”.

“La Policía de la provincia nos dio ropa de Loan para que los perros puedan seguir su rastro”, indicó.

Por último, enfatizó que la búsqueda del menor no cesa: “Nunca nos detenemos. Cuando un perro descansa, salimos con otro”.



“Aparecieron algunos indicios de que podría estar con vida”

Con los nuevos rastros encontrados durante los peritajes, el abogado de la familia de Loan, Roberto Méndez, dio a conocer algunos detalles respecto a cómo está la causa.

“No quiero entorpecer la investigación, pero están apareciendo algunas huellas e indicios de que podría, por lo menos hasta hace algunas horas, estar con vida”, detalló.

En diálogo con Ari Paluch por Radio Rivadavia, Méndez contó el arduo trabajo que se lleva a cabo desde hace cinco días: "Lo más exhaustivo lo hacen durante el día, como para tener una buena visibilidad de todo, y a la noche se sigue trabajando, pero de manera más cautelosa".

Acerca de cuándo podría finalizar el enorme operativo, el abogado respondió: “Depende directamente de Nación y después es lo que la Policía de Corrientes pueda continuar, pero ya va a ser más limitado, porque se va a hacer con los recursos provinciales”.

Sobre las detenciones e imputaciones, destacó: “Al momento de las declaraciones que ellos le dieron al papá de Loan, con las que dieron ante la autoridad policial, hubo inconsistencia y contradicciones, eso es lo que llevó a la decisión del fiscal”.

Hallaron una naranja a medio pelar y una mancha de sangre

Tras un rastrillaje nocturno del lunes se hallaron nuevas pistas que podrían tener que ver con Loan, el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes. Se trata de una naranja a medio pelar, un vómito y manchas de sangre; lo que refuerza la teoría de que el niño estaría por la zona.