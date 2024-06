Se va a crear el Consejo Consultivo de Adicciones en Jardín América | El Territorio

Lo aprobó el Concejo Deliberante con la finalidad de asistir a los que requieren de la atención.

martes 18 de junio de 2024 | 19:40hs.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Jardín América aprobó el proyecto de asistencia a las personas que atraviesan un momento difícil por la adicción. Por tal motivo, se va a crear un Consejo Consultivo de Adicciones, para fortalecer la unión con aquellos que desean salir adelante y necesitan la contención de profesionales.

En diálogo con El Territorio, Noelia Ramos, una de las integrantes del grupo que asistente a personas que sufren algún tipo de adicción, comentó que el Consejo Consultivo se está conformando en la localidad, expuso que tiene como finalidad trabajar en la prevención del consumo problemático, en abordaje y primera escucha en adicciones. El pasado 31 de mayo, se aprobó de manera unánime en el recinto del Concejo Deliberante la resolución 2830/2024 para crear el Consejo Consultivo y brindar asistencia a los que necesitan.

Luciana Rojas, una de las ediles de la comuna, expuso que esta resolución establece los lineamientos a trabajar en esta nueva etapa. "Un paso muy importante para Jardín América, al saber que no hay algún organismo que aborde esta temática, por ello es de gran importancia que desde el estado municipal se cuente con dicho aporte, en el cual se pueda conformar un equipo para el abordaje de esta problemática", dijo.

Ramos, volvió a tomar la palabra y comentó que es con el propósito de brindar asistencia desde un primer momento. "Un consumo problemático no siempre es una adicción, pero si una adicción es un consumo problemático", remarcó la entrevistada. Entonces, el Consejo pretende es abordar la prevención y en el caso de que haya que atender y brindar una asistencia, hay que hacer una primera escucha.

Por su parte, Antonella Smidt, asistente social, brindó detalles de su trabajo en el hospital local. "Se atiende a las personas que ya vienen con el problema, por eso estamos llegando tarde y es importante de la pretensión es justamente llegar desde un inicio, porque uno siente que fracasa y esta cuestión, a mí de manera particular me moviliza, porque atiendo a niños como a gente adulta", comentó. A esto añadió que es una cuestión que no tiene rango etario, ni situación económica. "Me tocó atender a una nena de 5 años a un señor de 45 y casi siempre la consulta viene a través de la familia que busca una ayuda y para que una persona salga adelante necesita toda la contención posible", agregó.

Con esta situación que es de vital importancia en la sociedad, las entrevistadas invitaron a una reunión informativa que se va a realizar este próximo lunes 24 de junio a las 19.30 horas en el predio de la Asociación Civil Crecer Unidos. La convocatoria es para todos los interesados, a ser parte de este Consejo Consultivo. "Cualquier referente social, de cada barrio o sector comunitario, puedan sumarse a este trabajo", dijo Ramos. Al tener la ordenanza, se cuenta con una mesa chica abocada al tema, por eso se va hacer la primera charla abierta e informativa, donde se va a comunicar la metodología e intenciones de trabajo y ver como en conjunto se puede abordar la situación.