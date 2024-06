Habló la abuela de Loan: "No sé qué pasó para que lo hagan desaparecer" | El Territorio

Catalina es la abuela del pequeño que desapareció hace más de cinco días en Corrientes. En diálogo con la prensa relató lo que pasó en su casa el día que el niño se perdió. "Era la primera vez que venía, y justo pasa esta desgracia". En tanto, la mamá de Loan asegura que "alguien se lo llevó"

martes 18 de junio de 2024 | 16:37hs.

"No sé qué pasó con Loan para que lo hagan desaparecer" fueron las primeras palabras públicas de la abuela del pequeño niño de cinco años. Catalina sostuvo que "estamos pasando así un día muy triste, quiero que se recupere, que venga, que esté conmigo un día más, para que le conozca bien que era un chico que nunca vino a mi casa".

El pequeño se perdió en el monte que colinda con la casa de Catalina. Más de cinco días pasaron desde que el pequeño salió a tomar naranjas y no regresó con sus padres. En diálogo con la prensa, la abuela del niño relató lo que pasó en su casa el día que el niño se perdió: "El nunca vino a casa. Mi hijo me dijo que Loan quería venir, le dije que lo traiga, y justo vino a caer esta desgracia".

"Yo quiero a todos mis nietos, como a mi hijo, pero como no estamos cerca, no quieren salir al campo. Loan vino por primera vez, se fueron a tomar naranja al monte y de ahí desapareció. No sé qué pasó con Loan, yo les dije a ellos que le corrieron a él para que se pierda, y me dijeron "nosotros no corrimos". Pero yo tengo ese palpito de que le erraron, el corrió y agarró otro camino".

La abuela del menor comentó que el pequeño no sabría orientarse por ser la primera vez que se encontraba en su casa: "Él agarró otro rumbo, como no conoce por acá, agarró otro camino".

La mujer también fue consultada sobre la relación con la madre del pequeño a lo que respondió: "Yo no tengo problemas con nadie, porque yo soy una persona delicada, tengo mi edad". Catalina también sostuvo que el niño "desapareció solo. No creo en todo, porque acá en este monte andá a saber qué le pudieron haber hecho".

La mamá de Loan cree que alguien se lo llevó

En medio de la conmoción de la búsqueda de Loan, el nene desaparecido hace cinco días en Corrientes, habló su mamá. "Alguien se lo llevó", dijo en diálogo con TN. La mujer, profundamente conmovida, se diferenció de la hipótesis que maneja la Policía, la cual sostiene que está perdido en el monte. "Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", remarcó María.

Además, reconoció que "lo está buscando mucha gente" y reveló que el fiscal le dijo que "no van a parar hasta que lo encuentren". "Creo en como están trabajando. Quiero que lo encuentren vivo y sano, eso es lo que pido yo", agregó.

Con respecto a la detención de su cuñado, señaló: "No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se llevaron al nene con ellos".

Los padres hoy declararon como testigos en la causa, acompañados por su abogado. "Muy chiquito, cinco años y lo dejaron solo", lamentó María en relación a los detenidos, quienes estaban al cuidado de Loan. Por último, concluyó: "Yo no duermo, amanezco despierta. Estaba en la casa de mi suegra y volví ayer a mi casa, pero no duermo".

José, quien también declaró este mediodía, reafirmó: "Ya hace muchos días, ojalá lo encuentren hoy".

La principal hipótesis de la fiscalía

El fiscal del caso Loan, Juan Carlos Castillo, confirmó que "la principal hipótesis es que se perdió", pero aclaró que no descarta ninguna línea de investigación.

"Tenemos que el niño se perdió en el monte, pero no descartamos que pueda haber pasado otra cosa. Estamos haciendo todo lo que se pueda, analizamos toda la información que tenemos", señaló Castillo.

Con respecto a las pistas que encontraron hasta ahora, el fiscal señaló: "Tenemos huellas de las zapatillas del nene. Anoche se sumó una naranja que podría guardar relación porque está en el camino de la naranja y la zapatilla".

"Se está realizando análisis científicos en ese sentido. También se han encontrado huellas que a mi entender no son, pero la tomamos para descartar", agregó.

Por otra parte, se refirió a los tres detenidos: "Estamos trabajando con abandono de persona, que son las evidencias fuertes que tenemos, pero no descartamos otras hipótesis. Es una investigación amplia y compleja".

"Estas tres personas colocaron al niño en una situación de abandono porque no tenían autorización del padre para tomar naranjas en el monte", cerró.