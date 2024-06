Córdoba: identificaron a la misionera internada y revelaron qué droga consumió | El Territorio

La mujer fue identificada en las últimas horas por las autoridades locales. Habría sufrido al menos tres paros cardíacos. Revelaron que “consumió éxtasis”

martes 18 de junio de 2024 | 12:28hs.

Autoridades de Córdoba lograron identificar como Mara Pereyra (37), a la misionera internada en grave estado luego de consumir drogas en una fiesta electrónica desarrollada en el complejo Forja de Córdoba. La oriunda de Leandro N. Alem habría sufrido al menos tres paros cardiacos. Llegó a la fiesta acompañada de su novio desde Misiones.

Según autoridades locales, fue preocupante el saldo que dejó las dos noches de fiesta electrónica que se realizaron en el complejo Forja, con las actuaciones del DJ Hernán Cattaneo. Al menos 29 personas, entre mujeres y varones, terminaron intoxicadas y debieron recibir atención médica en el lugar.

En el caso de Pereyra, quedó internada en la terapia intensiva del centro de salud municipal. Ingresó en la mañana del lunes, tras haberse descompensado en Forja. Sufrió al menos tres paros cardíacos y su estado es reservado.

Un último informe difundido señala que la mujer presenta “cuadros de arritmia prácticamente de manera permanente”, que están “tratando de estabilizarla” y que “tiene un alto riesgo de vida”. Hasta este martes, la principal sospecha de las autoridades es que tipo de droga había tomado. El fiscal que interviene en la causa confirmó que la mujer consumió éxtasis.

“Se ha receptado declaración a la pareja de esta persona y a un amigo que los acompañaba, ellos concurriendo al evento, habrían adquirido en inmediaciones la sustancia y a esta chica la ha llevado en esta situación médica. Es autoconsumo, no estaríamos en presencia de comercialización de estupefacientes en el marco de este evento. No la han adquirido en el interior del complejo”, dijo Carlos Cornejo a Mitre 810.

“Fue éxtasis. La elaboración que tienen los comprimidos no se sabe que sustancia pueden contener.”, agregó el funcionario judicial a ese medio. Cornejo agregó que por el hecho específico de esta persona no hay personas detenidas o demoradas. “No, en el curso de esta investigación no, ni en el curso de los distintos procedimientos”, dijo.

Sin embargo remarcó que existió una investigación previa que llevó a la detención de una persona que se dedicaba a la venta de drogas sintéticas en este tipo de eventos. “Detectamos que habían personas que estaban organizando dos fiestas clandestinas en Malvinas Argentinas, hicimos un procedimiento y logramos aprehender a esta persona. Si se le secuestró gran cantidad de sustancias que después son comercializadas”, finalizó.