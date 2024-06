El sorprendente cambio físico de la princesa Kalina de Bulgaria | El Territorio

Fanática del fit y de los deportes extremos, la búlgara exhibió su notable musculatura en un emotivo acto en su país. Su imagen dio la vuelta al mundo.

martes 18 de junio de 2024 | 14:30hs.

Kalina de Bulgaria, hija del rey Simeón de Bulgaria y de Margarita Gómez-Acebo, la “princesa culturista”, sorprendió por su imagen que se volvió viral luego de que apareciera hace pocos días en público, precisamente en un acto familiar.

La notable musculatura de la “princesa fit” fue exhibida durante el emotivo homenaje que la familia real le brindó a Fernando I de Bulgaria, primer zar de la dinastía tras la Independencia del país del imperio Otomano, de quien lograron repatriar el cuerpo en uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años.

En una entrevista, Kalina, fanática de los deportes extremos, reveló que, al igual que Kitín Muñoz, su marido, es muy deportista.

“Me dedico al entrenamiento con cargas de pesas y a la salud del cuerpo”, dijo.

Respecto a los musculosos brazos de Kalina de Bulgaria, los cuales también forman parte de su radical transformación física, la misma princesa ha aclarado que estos son resultado de su arduo entrenamiento con pesas, una disciplina que incluso la ha llevado a competir de manera profesional. Durante 15 años participó en Marruecos en campeonatos nacionales e internacionales, representando a Bulgaria, según ella misma confesó en una entrevista con LOC.

“He competido durante 15 años en Marruecos en campeonatos nacionales e internacionales, representando a Bulgaria; la primera vez que vi la bandera de Bulgaria en una competición, porque yo era la única amazona búlgara, me llenó de orgullo”, explicó al diario El Mundo.

“Siempre he querido vivir aquí. Me casé en Bulgaria, tuve a mi hijo Simeón en Bulgaria. Y ahora cumplo un sueño: vivir en Bulgaria. Nuestro día a día es como el de cualquier familia”, dijo tras residir durante varios años en Marruecos.

“Me acaban de nombrar miembro del Explorers Club de Nueva York, Kitín lo es desde hace casi 30 años. Juntos con el incondicional apoyo del rey Mohamed VI de Marruecos, conseguimos recuperar el Moussem de Tan Tan, una reunión de pueblos nómadas del Sáhara, en el suroeste de Marruecos, un encuentro anual que reúne a más de 30 tribus del sur de Marruecos y otras regiones del noroeste de África”, expresó en referencia a su última misión.

El motivo del cambio: ¿qué le pasó a la princesa Kalina de Bulgaria en el rostro?

Hace algunos años, el esposo de Kalina contó la razón del cambio el rostro de la princesa: “Cuando tenía ocho años, en el colegio se partió las dos paletas de los dientes. En el 1999, estudiando arte en Londres, fue a un dentista para ponerse fundas con la mala suerte de que el dentista perforó demasiado la base del hueso. Esto le causó serios problemas, una infección y una nueva intervención”.

Al inicio, no le tomaron mucha importancia a su infección, que se produjo durante una expedición en el año 2000, ya que estaban en el mar. Debido a esto, no pudo acudir a un recinto asistencial y finalmente la infección llegó a su ojo.

“Tuvimos que evacuarla de urgencia y fue operada, también de urgencia, dando prioridad a limpiar la infección y causando daños de tipo estético, que no tenían importancia en ese momento pues lo vital era salvar el ojo y la nariz de la infección”, completó Kitín a Revista Hola.

Kalina aparece como tendencia mundial de búsquedas en Google Trends tras su reaparición pública.