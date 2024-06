Proyecto escolar “Patrulla Verde” educa y concientiza sobre el cuidado del Medioambiente | El Territorio

El proyecto apunta a la capacitación de los alumnos sobre el manejo adecuado de la basura por medio del reciclaje

martes 18 de junio de 2024 | 11:45hs.

Foto: Fabián Acosta

En el marco del Día Mundial del Medioambiente que se celebra el 5 de junio, pero durante todo este mes, docentes y alumnos del Instituto Superior Cultural Latino Americano de Bernardo de Irigoyen, a través del proyecto “Patrulla Verde”, trabajan en la concientización colectiva sobre la importancia del cuidado del medioambiente, con actividades alusivas, campañas concientizadoras por medio de carteles y entregas de folletos a la comunidad, ejecutan acciones ecológicas para la protección y mejoramiento del entorno diseñando acciones que permitan realizar un adecuado manejo de basuras.

El proyecto apunta a la capacitación de los alumnos sobre el manejo adecuado de la basura por medio del reciclaje y sobre el cuidado y preservación del medioambiente, construyendo una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización de la comunidad educativa, tomando como conciencia la relación existente entre el hombre y el medioambiente.

Dicho proyecto se viene desarrollando desde 2019, en un principio participaban alumnos de segundo grado del nivel primario, pero debido a la importancia de la iniciativa hoy se trabaja a nivel institucional sumando a todo el nivel primario y contando además con la colaboración de los demás niveles, con más de 300 alumnos involucrados.

Al respecto, Cristian Martins, Vicedirector, del nivel primario de la institución, manifestó a El Territorio: “Nosotros desde nuestra institución consideramos a la formación del ciudadano y estamos considerando que tiene que ser una formación íntegra, donde el niño pueda sentirse parte del mundo, entendemos que las nuevas tecnologías están teniendo a los niños muy conectados a las pantallas y no debemos olvidarnos de dónde venimos, de dónde somos partes y con quién debemos interactuar en armonía para poder tener un equilibrio natural, ya que notamos un poco en nuestra zona, la falta de cultura ambiental, hay toda una teoría, pero no se lleva a la práctica real en la ciudadanía, por ahí las personas consideran que como no vivimos en una ciudad grande, no es importante el cuidado del medioambiente”.

Siguiendo esa línea, el directivo agregó: “Nosotros tenemos el objetivo de capacitar a los estudiantes sobre la utilización de la basura, hacer campañas de concientización en la misma comunidad, en casa, fomentar en ellos lo básico, lo del día a día para que ellos entiendan que pequeñas acciones de cada uno de ellos que lleven adelante en sus casas, con su familia, van a ser muy significativas para nuestro medioambiente, con el principal objetivo de diseñar líneas de acciones concretas, que lo que la teoría que estudiamos en el aula se aplique sí, todo ese conocimiento que los niños reciben tienen que aplicarlo en algún lugar, que nuestros alumnos no sólo adquieran nuevas conductas y aprendizajes, sino también que se transformen en genuinos agentes multiplicadores de cambios”.

Por su parte la docente Marta Atamaniuk, agregó: “Tratamos de darle más responsabilidad a los alumnos, enseñarles el valor de lo que es para nosotros nuestro medioambiente y este año hicimos un proyecto que se llama superhéroes del medioambiente, los chicos buscaron las frases de cómo llegar al público, frases motivadoras hacia el cuidado del medio ambiente y también se vistieron de superhéroes, se les hizo las máscaras y se les contó el ¿Porqué superhéroes? Porque hay personas y profesionales como ingenieros y otros que trabajan por el cuidado del medioambiente y en busca de concientizar a toda la población y también aportan y colaboran con nuestro proyecto, además les explicamos a los chicos sobre los distintos tipos de contaminación y de cómo podemos cuidarnos para evitar el cambio climático, porque por ejemplo, cambia el clima y ya cambia todo, desde las plantaciones y distintos tipos de producciones, hay una alteración dentro todo el medioambiente con sus consecuencias en la población”.

“Somos un municipio chico, pero desde nuestro municipio queremos hacer algo grande también y llamar la atención de la provincia y porque no de la nación también y bueno nosotros, desde nuestro lugarcito que es el aula, hacer nuestro aporte”, cerró la docente

Desde la institución extienden la invitación a toda la comunidad educativa de Irigoyen y otras instituciones y organismos a sumarse al programa y también al municipio a diseñar algunas líneas de acción para ir trabajando en beneficio del medioambiente.