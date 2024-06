La provincia le hará una invitación especial a Messi para que visite Cataratas | El Territorio

Tras la revelación del astro del fútbol de que le gustaría conocer el destino; desde el Ministerio de Turismo local confirmaron que le harán un ofrecimiento formal e incluso preparan un operativo de seguridad, como cuando estuvieron Antonella Rocuzzo y los niños, en Iguazú. “Nos llena de orgullo que se acuerde de Misiones” sostuvo el titular de la cartera, José María Arrúa

martes 18 de junio de 2024 | 10:25hs.

Un rato antes de sumarse a un nuevo entrenamiento de la Selección Argentina, Lionel Messi pasó por un programa de YouTube y concedió una entrevista al programa "Dispuestos a todo", conducido por Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos de Leo.

El capitán argentino habló de todo una extensa y distendida nota, en la cual hizo referencia a los lugares que le gustaría conocer: "Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonela; hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país. Mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos. En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo".

Esa revelación del astro del fútbol posicionó el destino en la agenda internacional y desde el Ministerio de Turismo de Misiones confirmaron que ya preparan una invitación formal para Messi y su familia.

“Nos llena de orgullo que se acuerde de las Cataratas y de Misiones” sostuvo el titular de la cartera turística, José María Arrúa, en el marco del lanzamiento del rally en Posadas; y agregó “cuando vino Antonela (Rocuzzo) con los chicos, sabíamos que venía ella, y armamos un operativo de seguridad para que disfruten así que si se llega a dar (la visita de Messi) será de la misma manera”.

“Nos vino bien para promocionar el destino, en la agenda nacional e internacional que un ídolo mundial como Messi, quiera conocer Cataratas”, señaló el funcionario.