Messi: "Un lugar que me gustaría conocer son las Cataratas" | El Territorio

Lo dijo el capitán de la Selección Argentina en una entrevista íntima en el canal de Youtube de su ahijado

lunes 17 de junio de 2024 | 20:14hs.

Un rato antes de sumarse a un nuevo entrenamiento de la Selección Argentina, Lionel Messi pasó por un programa de YouTube y concedió una entrevista. Pero no fue a cualquier programa, sino a "Dispuestos a todo", conducido por Tomás Messi, hijo de Matías, uno de los hermanos de Leo. El capitán argentino habló de todo una extensa y distendida nota.

"Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonela; hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país. Mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos. En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo", reveló Messi.

Cabe recordar que en octubre de 2022, la esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo visitó la ciudad de las Cataratas junto a sus hijos, hermanas y sobrinos. En aquella oportunidad, la familia se alojó en un en un lujoso hotel de las 600 hectáreas. Sin embargo, en esa ocasión, no viajó el astro argentino por sus obligaciones futbolísticas.