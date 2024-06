Caso Loan: Interpol emitió alerta amarilla y el Ministerio de Seguridad ofrece recompensa de $5 millones | El Territorio

"Lo buscamos vivo, eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo", dijo el Jefe de la Policía de Corrientes. El alerta de Interpol dispara la atención en los países de la región.

lunes 17 de junio de 2024 | 14:22hs.

La búsqueda de Loan tiene epicentro en una estancia. //Fotos: Diario TAG (Facebook).

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Nación (Sifebu) ofrece una recompensa de $5 millones "para todo aquel que aporte datos certeros" de dónde podría estar Loan Danilo Peña, el menor de cinco años que desapareció en Corrientes el jueves de la semana pasada.

Leticia Risco, coordinadora del organismo, informó que, mientras continúan los rastrillajes en una extensa área de unas 10.000 hectáreas, se elevó una recompensa de $5 millones para que las personas que tengan información sobre el paradero del menor puedan hablar.

Ante la activación del programa Alerta Sofía el pasado viernes y consecuente con el Sifebu, se multiplicó la difusión de la imagen y datos del pequeño, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Al mismo tiempo, Gendarmería y Policía Federal, fuerzas federales de seguridad, también fueron convocadas para encontrar al niño lo antes posible. Este lunes se sumó también el Ejército y el fin de semana se habían acoplado a la búsqueda los efectivos de la Policía de Misiones, con canes entrenados y drones con cámaras térmicas.

Asimismo, a la vez que continúa el Alerta Sofía, Interpol anunció un alerta amarilla para los países limítrofes y así reforzar la búsqueda de Loan. Desde la página oficial de Interpol, se indica que un alerta amarilla "se utiliza con el fin de colaborar en la localización de personas desaparecidas, comúnmente menores de edad, o en la identificación de personas que son incapaces de identificarse por sí mismas".

Otra de las cuestiones que resaltaron los coordinadores del equipo de búsqueda es que en estos cuatro días "hubo varios llamados al 134 que, tras analizarlos, se constató que todos eran negativos o contenían datos erróneos".

Con todos los recursos de las fuerzas federales, seguimos buscando a Loan, de 5 años, en la provincia de Corrientes.



Si tenés información, llamá al 134. pic.twitter.com/Qe6CEyB6Mo — Ministerio de Seguridad (@MinSeg) June 16, 2024

Epicentro en la estancia La Laguna

Este lunes, tras el hallazgo de elementos importantes en la causa como, por ejemplo, diez huellas de pies, materia fecal y vómitos, se inició un rastrillaje empleando 600 efectivos, en la estancia La Laguna.

El procedimiento se realiza a pie, con drones, un helicóptero, dos aviones y parapentes, en un área sobre la ruta Nacional 123, en inmediaciones del paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio. "Lo buscamos vivo, eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo", dijo a la prensa Alberto Molina, Jefe de la Policía de Corrientes. "Pedimos tranquilidad a la sociedad y a la familia. Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda", aseguró.

El funcionario destacó que, pese a que ya se rastrillaron varias hectáreas, "no se descarta ningún terreno" al explicar que el menor podría estar desorientado y podría tomar cualquier camino. Loan mide casi un metro de estatura, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones. Además, posee una cicatriz en la cabeza, donde además tiene un remolino.

Desapareció el jueves

Según relataron medios correntinos, Loan fue en búsqueda de naranjas junto a otros tres menores y tres adultos. Quien le dio permiso fue su padre, ya que los mayores a cargo eran conocidos de la familia. "No sabemos qué pasó. Sólo queda buscar casa por casa, por si alguien lo vio y lo llevaron. Él no conocía estos caminos, es muy chiquito", manifestó María, madre de Loan, en declaraciones recogidas por Época.

La mujer contó que el grupo se alejó unos 2 kilómetros de la casa de la abuela de Loan y, cuando notaron su ausencia, lo buscaron durante unas dos horas antes de avisar a la policía. "Todos volvieron asustados porque el nene desapareció", recordó. El mismo medio indicó que el pequeño es el menor de ocho hermanos.

Desde su desaparición trabajan en el operativo de búsqueda casi 1000 uniformados de distintas fuerzas provinciales y nacionales. En una zona inhóspita de montes y lagunas van acompañados por perros, caballos y drones para intentar dar con Loan. Con el correr de los días se sumaron helicópteros y parapentistas.

En ese contexto, este viernes hallaron a unos 3 kilómetros de la casa de la abuela del menor desaparecido un par de zapatillas que serían las que llevaba puestas Loan. Además, se estableció la demora preventiva de los tres adultos que lo acompañaban, imputados por abandono de persona, y se allanó una casa ubicada sobre la ruta Nacional 123.

"Dicen que él agarró una naranja pelada y dijo 'me voy con mi papá', que estaba a una distancia de dos kilómetros por lo menos y es lejos para él. Todo es zona de monte y él no conoce este camino", indicó la madre de Loan en diálogo con Radio Dos. Para la mujer, "el nene se pudo ir por el lado de la ruta, o lo encontró alguien y lo habrá llevado, porque otra cosa no hay".