Presentaron una nueva línea de crédito para emprendedores | El Territorio

El Gobierno de Misiones, mediante el Fondo de Crédito presentó la nueva línea de crédito “Capital de Trabajo” destinada a personas y empresas con negocios en marcha. Este programa ofrecerá financiamiento para la adquisición de mercaderías, insumos y materia prima.

viernes 14 de junio de 2024 | 21:28hs.

En la sede del Fondo de Crédito, se realizó el lanzamiento de una nueva línea de crédito denominada “Capital de Trabajo”. Esta iniciativa está diseñada para proporcionar apoyo financiero a personas y empresas que ya tienen negocios operativos. La medida facilita la compra de mercaderías, insumos y materia prima necesarios para su funcionamiento.

Al respecto, el presidente del Fondo de Crédito de Misiones, Germán Simes, aseguró que la nueva línea es exclusivamente para la compra de mercadería. Aseguró que a partir de la semana que viene, los comerciantes que se quieran acercar para compra de mercadería ya se pueden inscribir en la página y realizar la solicitud. Reiteró que la medida apunta a la recompra de mercadería, para que los comerciantes puedan tener un stock y salir al mercado.

Asimismo, celebró que “el pequeño comerciante que compra mercadería en gran cantidad puede acceder a beneficios realizando una compra grande gracias al crédito que estamos otorgando desde el Fondo. Por eso, estamos muy agradecidos con el Gobierno de la provincia, especialmente con el gobernador Hugo Passalacqua, que nos dio este apoyo”.

Mientras, el gerente general del Fondo de Crédito de Misiones, Guido Magan, informó que “para solicitar el crédito de esta nueva línea que estamos lanzando hoy, ya se pueden inscribir a través de nuestra página web del organismo. El link ya está habilitado. La inscripción es la misma para cualquier línea, pero hacemos hincapié en que este crédito es para emprendimientos ya en marcha. Pedimos la facturación de los últimos 12 meses para evaluar la caída en sus ventas debido a la crisis económica que estamos atravesando."

Igualmente, aclaró que “siempre recomendamos a los interesados que se acerquen, que no se guíen tanto por los requisitos formales de la página, porque nosotros brindamos asistencia crediticia y técnica en nuestro local. Nuestro equipo siempre busca la manera de financiar los emprendimientos. No obstante, aclaró que la iniciativa presentada hoy está dirigida "a cualquier emprendedor con un emprendimiento ya iniciado y formalizado. Hay muy pocas actividades no financiables, y esas están detalladas en la página web. Pero en general, cualquier emprendedor puede aplicar."

Los detalles del programa

El programa “Capital de Trabajo” ofrece financiamiento de hasta $2.000.000, con una tasa de interés fijada en el 43% de la Tasa Badlar, lo que proporciona una opción accesible para los emprendedores. Los plazos de pago se extienden hasta 12 meses y se puede acceder al financiamiento con garantía a sola firma o fianza, brindando mayor flexibilidad a los solicitantes. No se contempla un periodo de gracia, y tanto el monto máximo como la garantía están sujetos a evaluación crediticia.

Para ser elegibles para este programa, los solicitantes deben ser personas humanas o jurídicas con un negocio en marcha y deben acreditar 12 meses de ingresos declarados en el impuesto a los ingresos brutos. Los interesados en obtener más información y comenzar el proceso de solicitud pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 0376 443 1139, o seguir al Fondo de Crédito en sus redes sociales: Twitter (@FondoMisiones), Instagram (@fondomisiones), y Facebook (@FondoMisiones). También pueden visitar la página web www.fondocreditomisiones.gob.ar.