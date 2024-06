Con 500 alumnos, el trail en Concepción batió récord en el inicio de los Encuentros Deportivos Escolares | El Territorio

Los estudiantes de distintos puntos de la provincia se dijeron cita de manera masiva en el primer trail denominado "Caminos del Tarefero" de los Intercolegiales

viernes 14 de junio de 2024 | 18:46hs.

Los Encuentros Deportivos Escolares se iniciaron con un rotundo éxito en Concepción de la Sierra en el Trail "Caminos del Tarefero" con el que se dio inicio a los Intercolegiales. Fueron 500 los alumnos que desde temprano se acercaron al lugar para participar de la competencia que tiene un tinte deportivo, social y cultural.

"Fue espectacular con 500 gurisadas, estuvo muy lindo. Estoy muy agradecido al profe Beto Comparín que fue el director de competencia, al Municipio de Concepción, y grupo de profes que lo acompañaron. Además, hubo medallas finish para todos", destacó contento Rafael Larraburu coordinador de los Encuentros Escolares.

Además, ya hay calendario para el resto de los deportes en las competencias que son organizadas por la Dirección de Educación Física dependiente del Consejo General de Educación y la Subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo-Deportivo del Ministerio de Deportes.

El programa

El Trail, deporte que se sumó hace unos años a los Intercolegiales, se inició hoy en Concepción de la Sierra; y luego, el martes 18 de junio, se realizará el encuentro de atletismo en la pista del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), en Posadas, también a las 8, para los sub 8, sub 10, sub 12. Luego el miércoles 19 de junio, sigue el atletismo, a partir de las 9, también en el Cepard, con sub 14, sub 16 y sub 18.

El hockey tendrá su estreno el martes 25, a las 8, con la categoría sub 14 en cancha de la Federación Misionera en el Cepard y al día siguiente será el momento de juego para los sub 16, a las 8, en el mismo escenario y el jueves 28 jugarán los sub 18 masculino con mismo programa y lugar.

El yoga deportivo tendrá también su momento de presentación el domingo 30 de junio, a las 8, en el polideportivo del Cepard.

Ya el miércoles 3 de julio, a partir de las 8, se dará el regreso el canotaje a los Intercolegiales en el río y la sede será el Club Río Paraná en Posadas. El vóleibol jugará sus partidos el jueves 4 de julio, en el Cef N°22, con la categoría Minivoleibol y el viernes 5 de julio será el Intercolegial “Trail Fundación Nazim”, en Garupá.

El sábado 3 de agosto será el momento de las partidas de ajedrez en la Escuela Fraternidad. El trail tendrá un nuevo circuito el 16 de agosto, a las 8, con el “Trail Senderos del Té” Campo Viera. Y el Minivóleibol vuelve a tener cita el martes 20 de agosto, en el CEF N° 22.

También el atletismo corre el martes 27 de agosto con los sub 8, sub 10 y sub 12 en Posadas, en el Cepard, el 28 de agosto sigue los atletas en la pista, en este caso, con - los sub 14, sub 16 y sub 18 y el viernes 13 de septiembre será el “Trail ECO Primavera”, en San Javier. El turno de la gimnasia rítmica será el miércoles 2 de octubre, a las 8, en el Cepard y el viernes 4 de octubre, se cierran los Intercolegiales con el “Trail Posadas” Posadas.