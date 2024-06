Emilio White, fotógrafo de naturaleza, captó a un puma en la ruta 101 de Iguazú | El Territorio

El encuentro con el puma aparentemente adulto se produjo en cercanías al Mirador de Aves Pupi Somay inaugurado hace algunos años muy concurrido por los amantes de birdwaching

viernes 14 de junio de 2024 | 12:54hs.

El fotógrafo de Naturaleza Emilio White, reconocido por captar momentos únicos de la fauna misionera en su habitad natural posteó en sus redes sociales y contó una experiencia única que vivió esta mañana en la ruta 101 dentro del Parque Nacional Iguazú sobre el arroyo Cataratas, en la que logró captar un ejemplar de puma que según su percepción lo estaba observando.

El encuentro con el puma aparentemente adulto se produjo en cercanías al Mirador de Aves Pupi Somay inaugurado hace algunos años muy concurrido por los amantes de birdwaching. White relata en el posteo que suele visitar el lugar y ha logrado ver diferentes especies, aunque describe con gran emoción lo ocurrido esta mañana.

“Todavía no caigo del tremendo regalaso que tuve esta mañana” comienza el relato del posteo donde cuenta que había dejado a un tio en el aeropuerto y decidió ir al observatorio de aves con la esperanza de ver algo lindo y disfrutar del atrapante sonido de la naturaleza. Ademas cuenta que se ha encontrado con tapir, una vez de hecho una hembra con cría, además de venados, tucanes, bailarines blancos y azules.

“Lo cierto es que estaba en el observatorio y decido salir al camino, como para ver si veo algo, y así miro para el costado, hacia el Arroyo Cataratas y ahí estaba, veo la semejante silueta de este tremendo puma. Me estaba mirando, estaba inmóvil, su mirada clavada en mi y sin dudarlo le empecé a hacer fotos, pude hacerle una serie a tres distancias diferentes”.

Con mucha emoción continúa redactando “Luego de unos instantes, que para mí fue un montón de tiempo, se echó un trotecito por el camino y se fugó por el arroyo Cataratas, en dirección al río Iguazú. No lo podía creer, estaba impactado, esperé un rato a ver si volvía a aparecer, pero no lo hizo, no me voy a olvidar más de este choque de miradas que tuve con un puma”. Si bien Emilio White ha logrado captar imágenes de los animales en repetidas oportunidades continúa deslumbrándose cuando ocurren estas casualidades dentro de la 101.