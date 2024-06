Conflicto de Tierra en San Pedro: piden se abra un portón para que puedan entrar y salir de sus viviendas | El Territorio

En las tierras en conflicto de Colonizadora Puente Alto, unas 140 familias se encuentran en estado de alerta luego de que ayer, se realizó un operativo con la presencia de efectivos de varias divisiones de la Policía de Misiones y Ecología, que terminó con detenidos y la inhabilitación de un camino vecinal

viernes 14 de junio de 2024

"Ayer hubo un operativo, y pusieron candados en el portón que había la orden de no cerrar, no queremos romper los candados, pedimos que vengan las autoridades a liberarlo" manifestó a El Territorio, el grupo de unas 30 familias que no pueden ingresar o salir de las tierras que ocupan, algunos hace 20 años, luego de que ayer jueves, el cuidador cerró un portón ubicado sobre un camino que atraviesa por la propiedad en conflicto.

En las tierras en conflicto de Colonizadora Puente Alto, unas 140 familias se encuentran en estado de alerta luego de que ayer, se realizó un operativo con la presencia de efectivos de varias divisiones de la Policía de Misiones y Ecología, que terminó con detenidos y la inhabilitación de un camino vecinal

"Hay señoras embarazadas, chicos para ir a la escuela, y ayer después que se fue la policía volvieron a colocar los candados, el año pasado hubo un operativo y esta una orden de que no se podía cerrar el portón, hasta que se resuelva el conflicto. Nos preocupa mucho, pedimos a los efectivos de la Comisaría de Pozo Azul, que vengan, pero dicen que no tienen combustible, si es por eso nosotros juntamos para dales" manifestaron los ocupantes de dichas tierras que se ubican entre Tobuna San Pedro y Pozo Azul sobre ruta provincial 224.

Los vecinos temen que la situación se torne tenza y pueda desencadenar actos violentos que pongan en riesgo su integridad física. En cuanto al operativo, se trató de un despliegue de rutina por la zona por parte de la Unidad Regional XIV, donde los efectivos secuestraron armas de fuego por portación ilegal y una persona de sexo masculino fue detenida. Respecto a la decisión de colocar candados, en el portón, no está vinculado con el operativo de ayer.