Veranillo de libros en la Costanera | El Territorio

El evento se despliega hasta el domingo en el cuarto tramo de la Costanera con una expo comercial con abundantes títulos e interesantes ofertas y más de 100 propuestas culturales como presentaciones de libros, charlas, talleres, juegos. Mañana presentará su libro Julio Cáceres, fundador de Los de Imaguaré

viernes 14 de junio de 2024 | 11:15hs.

La Feria del Libro "Cultura en Letras" se desarrolla hasta el domingo en el cuarto tramo de la Costanera. Fotos Marcelo Rodríguez

Con un marco de sol radiante y cientos de personajes en tinta y voz esperando ser descubiertos por el público comenzó la Feria del Libro “Cultura en Letras” en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. El evento cultural se extenderá hasta el domingo y cuenta con un sector de exposición comercial con la presencia de stands de editoriales y librerías y además cada jornada despliega un nutrido programa de actividades para niños, jóvenes y público en general con presentaciones de libros, charlas, paneles debate, talleres de escritura, momentos de lectura, propuestas lúdicas, interactivas, tecnológicas y más para recorrer mate en mano.

Para esta propuesta se demarcaron diferentes zonas por edades y temáticas mediante grandes carpas y el uso de los salones del Multicultural y la vez se dispuso un patio de comidas y juegos. “Hay más de 100 eventos programados para las cuatro jornadas de la Feria del Libro, tenemos invitados especiales de nuestra provincia y del plano nacional, también emotivos reconocimientos a nuestros escritores en su día, ya que hoy se celebra el Día del Escritor Misionero y el Día del Escritor en el país, y como es una propuesta inclusiva para toda la comunidad, hay actividades pensadas para toda la familia y también por grupos de edades e intereses”, destacaron de la organización a El Territorio.

Descubrir la escritura

Entre las propuestas inaugurales se halló la charla sobre la saga “Cuentos de terror para Franco” del escritor Hugo Mitoire y con ilustraciones en vivo de Maco Pacheco. El autor de estos relatos fantásticos y de terror, que fueron llevados al lenguaje audiovisual en una serie animada, contó ante su auditorio conformado por delegaciones escolares cómo siendo médico se encontró con la escritura y de ahí en más la abrazó como profesión.

“A la noche yo le leía cuentos a Franco, a mi hijo, cuando era chico, él traía un librito a mi cama y yo le leía un rato y después se iba a dormir a su pieza; una noche vino sin libro y yo le digo ‘¿no querés que te lea nada hoy?’ y me contestó que no porque le aburrieron esos cuentos, ‘quiero que me cuentes una historia vos’, me pidió”, explicó Mitoire mientras Maco dibujaba sobre un papel y siguió: “Le dije que no sabía inventar historias pero mi hijo me respondió que siempre me escuchaba contar historias divertidas a mis amigos. Bueno… le digo que le voy a contar algo gracioso que me pasó cuando hacía el servicio militar, pero me dijo ‘no, no quiero algo gracioso, quiero algo que me asuste, que me de miedo y no me deje dormir. Con esa exigencia y cuando todavía yo no escribía absolutamente nada sino que trabajaba de médico y de profesor de química empecé a pensar en una historia”.

Para cumplir con la solicitud de su hijo volvió la mirada a su propia niñez en pueblos chicos del Chaco, “viví mi infancia y adolescencia en el campo y en pueblitos chiquitos de Chaco, donde siempre pasan cosas extrañas, yo las viví o las escuché o eran mitos y leyendas en la zona. La cosa es que empecé a contarle la historia y a mi hijo le fue entrando el miedo, se asustó de verdad”. “Así fue como después seguí contándole cada noche las historias que me pedía, yo me anotaba en una hoja las leyendas como la luz mala, el lobizón, para no olvidarme, y después me largué a inventar, a imaginar y a producir cuentos y fui haciendo el ejercicio de escritura, así entré al mundo de la literatura”, precisó el escritor y alentó a los presentes a leer mucho y a animarse a relatar historias y a escribirlas.

Las bibliotecas presentes

En la carpa dedicada a las actividades lúdicas y educativas se hicieron presentes las bibliotecas populares de distintos puntos de la ciudad con sus proyectos de promoción de la lectura y la cultura y también otras instituciones públicas y asociaciones civiles con iniciativas de educación y sensibilización ciudadana en áreas como salud, educación, ambiente.

La Biblioteca Popular Posadas armó un rincón de lectura para chicos y grandes con una selección de títulos de su extensísimo catálogo y también con juegos, el espacio es coordinado por las bibliotecarias Norma Wionczak y Laura Abián que asesoran a los visitantes sobre tips de lectura para compartir en familia y también sobre libros que se pueden leer de acuerdo a los gustos.

Asimismo, la Biblioteca Popular Sur Argentino mostró en su stand parte de las propuestas que se realizan en su sede en el barrio del mismo nombre ubicado a unos 11 kilómetros del centro posadeño. Margarita Tello, presidenta de la comisión directiva de la biblioteca y fundadora de la institución junto a su esposo Jorge Atencio, reseñó que en la Feria del Libro buscan reflejar la labor cotidiana en la biblioteca con todas sus actividades.

“Tenemos ajedrez, apoyo escolar, la presencia de los estudiantes de psicología de la Universidad Cuenca del Plata, también el rincón de la Abuela Cuenta Cuentos, que es un espacio de lectura de cuentos y de promoción de la lectura para los chicos, siempre estamos pensando en sumar actividades y tenemos desde el año pasado un espacio de robótica de la Escuela de Robótica, que lo pudimos incluir para que los chicos no tengan que movilizarse hasta el centro de la ciudad y hay 190 estudiantes”, describió.

Acerca de cómo surgió el proyecto de la Biblioteca Sur Argentino expuso que, “con mi esposo colaboramos con la escuela primaria del barrio desde que se fundó y siempre él pensó que faltaba un espacio como una biblioteca, porque estamos lejos, a 11 kilómetros del centro, y así nace la biblioteca, con mucho trabajo y amor, y es un espacio hermoso, los chicos se apropian de la biblioteca, ellos agarran los libros, eligen qué leer, no es un lugar típico de mucho silencio digamos, es lleno de alegría, y ese es nuestro objetivo que los chicos lean, que los chicos tengan el libro en la mano”.

La expo comercial

En la carpa de la feria comercial se dispusieron las editoriales y librerías, también sellos y emprendimientos independientes con libros artesanales, entre otras iniciativas de venta y difusión de textos. En la recorrida por este pabellón se pueden hallar los más disímiles autores, títulos y géneros, mucho de la literatura misionera y también de los bestseller del momento.

Asimismo la gama de precios también es de lo más variada con ofertas, promociones y facilidades de pago y de esta forma la muestra literaria es una linda opción para adquirir el regalo perfecto para el Día del Padre.

En este sector de la feria se desarrollan también actividades que invitan al público a hojear los libros, descubrir nuevas historias y personajes y elegir su texto preferido para sumar a su biblioteca o hacer un presente. En el Stand de Libros de Autores Misioneros (Slam) de la escritora Ana Barchuk, por ejemplo, un concurso premia a la trayectoria lectora.

Para participar hay que anotarse en una lista y el fin de semana concurrir para compartir una síntesis del argumento de tres libros que quieran recomendar a la gente. Y el premio es un libro de autor misionero.

“Es una manera de compartir con el público un momento diferente, y de ejercitar la lectura, leer en voz alta y escuchar un relato es un momento mágico y por eso más que el concurso en sí lo que queremos es tener este espacio de comentar un buen libro y de recomendar a otros un libro que nos gustó mucho, sea que nos emocionó o nos hizo reír o nos enseñó algo, y que por eso queremos que otros lo lean y lo disfruten también”, comentó Barchuk.

Paseo familiar

La Feria del Libro es con entrada libre y gratuita en el cuarto tramo de la Costanera, este viernes funciona de 9 a 18 y el sábado y domingo abre de 15 a 21.

Algunas actividades de este viernes:

De 9 a 18: Feria comercial

9: En la carpa Rincón del Conocimiento, habrá una charla sobre laboratorio de videojuegos.

9: En el Multicultural, actividad interactiva “Antártida Argentina” de la Biblioteca 2 de Abril.

9: En el Multicultural, actividad lúdica “Susurros de historias” a cargo de estudiantes del profesorado de Educación Inicial del Instituto Montoya

9: En la zona recreativa, actividades deportivas, destinadas al público en general.

10.45: En la planta baja del Multicultural, jam de dibujo fantástico a cargo de Eärlindë, colectivo de lectores de la obra de JRR Tolkien

10.45: Carpa Semilla del Lector, presentaciones de libros.

11.20 en el Multicultural, presentaciones de libros

12 en el Multicultural, homenaje póstumo a la docente investigadora Graciela Cambas.

14.30: En la Carpa Rincón del Conocimiento, charla de Teresita Valdettaro, directora editorial de Estación Mandioca, sobre “Borges y los laberintos”.

15: En la Carpa Semilla del Lector presentación del libro “El silencio y los caminos” de Julio Cáceres, poeta y cantante de Los de Imaguaré.

15: En el Multicultural, recital de poesía del grupo Poesía de Miércoles.

15: En el Multicultural, presentación del libro “Reducciones guaraní jesuíticas” a cargo del profesor Cristian Neris.

15.45: En el Multicultural presentación del libro “La yerba mate en la historia misionera” de las investigadoras María Angélica Amable y Liliana Rojas.

16.30: En el Multicultural, taller de dibujo y pintura a cargo de estudiantes del profesorado en Artes Visuales del Montoya.

17: Presentación del Ballet Municipal

17.15: En la Carpa Semilla del Lector, presentaciones de libros coordinadas por la Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones (Sadem)

