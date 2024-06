Un concejal propone eliminar restricciones a la venta de alcohol en la estudiantina posadeña | El Territorio

Se trata de una iniciativa del edil Pablo Velázquez (Acción) a fin de “fortalecer el espectáculo y el turismo en la ciudad”. El proyecto se presentó este jueves y se giró a la Comisión de Legislación. Apunta a mejorar la experiencia de la fiesta de los estudiantes en la capital provincial

viernes 14 de junio de 2024 | 8:15hs.

El concejal de Acción, Pablo Velázquez, presentó en la jornada de este jueves un nuevo proyecto de ordenanza que apunta a “mejorar la experiencia de la Fiesta de la Estudiantina en la ciudad de Posadas”. Según se detalló, la propuesta busca eliminar las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, con miras a hacer de este evento una celebración más completa y segura, tanto para los residentes como para los turistas.

Velázquez explicó que “con esto se está advirtiendo que hay un decreto del año 2017 que avanza bastante en el libre albedrío de las personas y perjudica a los comerciantes posadeños, principalmente de la costanera”. En este contexto, detalló que debido a esta normativa vigente que sostiene la prohibición de bebidas alcohólicas durante los días de estudiantina, “los restaurantes o comercios de la zona no pueden vender este tipo de artículos, y sus clientes habituales esos días no pueden consumir ninguna bebida que contenga alcohol”. Aseguró que se trata de un perjuicio enorme para el comerciante. “Hay una realidad que la venta de bebidas alcohólicas justo en esos días tal vez marque la diferencia o puedan hacer ganancias porque vienen personas en demasía, turistas que quieren sentarse a comer y tomar algo, no lo pueden hacer por este motivo”, dijo el edil.

Seguidamente, habló que hay otras ordenanzas que están a fin de resguardar al ciudadano como por ejemplo el alcohol 0 al volante. “Considero que es una normativa excedente para este caso, que produce que todos los años haya una especie de enfrentamiento entre los estudiantes y los gastronómicos. Se pretende que el sector pueda mejorar sus ventas y no debería prohibirse la venta de estas bebidas durante la estudiantina, hay un exceso de legislación”, manifestó.

La propuesta se presentó esta mañana e ingresó a la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, y se trataría mañana.



El proyecto



En este sentido, se propone modificar las normativas relacionadas con la venta, expendio, exhibición y suministro de bebidas alcohólicas durante los días de celebración de la Estudiantina. Esta medida aplicará exclusivamente a los locales habilitados, sin importar su proximidad al evento y siempre bajo las reglamentaciones vigentes.



El concejal Velázquez fundamenta esta iniciativa en la necesidad de posicionar la Fiesta de la Estudiantina como un evento icónico no solo para el estudiantado de la ciudad, sino también como un atractivo turístico de relevancia nacional.



“La propuesta responde a la demanda de los comerciantes de la costanera, quienes han manifestado la necesidad de brindar un servicio completo sin las actuales limitaciones en la venta de bebidas alcohólicas, lo cual contribuirá a una mejor experiencia para las familias y turistas que participan en la festividad”.