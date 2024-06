Messi también quiere una foto con su ídolo: cuál es el deportista al que le gustaría conocer | El Territorio

Lionel Messi, durante la entrevista con ESPN en la que dio fuertes definiciones, también pasó por un ping pong de preguntas y respuestas. Él, uno de los deportistas más requeridos para selfies y autógrafos del mundo, también quiere una imagen con un personaje. Y eligió a un ganador de seis anillos de la NBA.

Y el hombre elegido es nada menos que Michael Jordan, un deportista que se ubica entre las leyendas del básquet, a la altura de Messi en el fútbol. "Me gustaría conocerlo y tener una foto con él", contó sobre Su Majestad.

Pero eso no fue todo y Martín Arévalo, el periodista que logró la exclusiva, le propuso un ida y vuelta que siguió así.

MJ, en su esplendro con los Chicago Bulls.

Sacando el fútbol en qué sos muy bueno: "No sé, siempre di todo y me gustó de chiquito el fútbol y me enfoqué en eso".