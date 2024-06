Entre 800 y 1.000 personas por mes donan sangre en la provincia, el 70% son voluntarios | El Territorio

Misiones mantiene un buen stock, pero sigue incentivando a la donación y su importancia para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Mañana es el Día Mundial del Donante y habrá colecta especial en Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú

Hay espacios fijos de donación en el Banco de Sangre del Parque de la Salud y en los Samic de Oberá y Eldorado. // Fotos: Ministerio de Salud Pública

Donar sangre es salvar vidas en vida. Es un procedimiento simple, solidario y altruista que, sin embargo, es la esperanza de miles de personas al año alrededor del mundo. En la tierra colorada hay entre 800 y 1.000 personas que donan sangre cada mes, el 70% de ellas son voluntarios, esto es, que no esperan a un llamado o a la necesidad de un familiar para hacerlo, sino que lo tienen como forma de vida.

En la provincia hay tres postas fijas donde donar: en el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos en el Parque de la Salud de Posadas (entrada por Cabred) y en los hospitales Samic de Oberá y Eldorado. En tanto, los operativos de recolección se hacen constantemente en las demás localidades de la tierra colorada.

Mañana, de 7 a 19, el Banco en la ciudad capital y las Unidades Transfusionales invitan a la comunidad a sumarse a la jornada de donación. El sábado, por otra parte, habrá una jornada de donación en el salón de usos múltiples de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú, organizada por el Bando de Sangre y el Rotary Club Puerto Iguazú Cataratas. Será de 8 a 16 y para una mejor organización instan a los donantes a solicitar turnos al 3757-409842 o 3764-334071. Esto en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra mañana.

“Siempre digo que los misioneros son un pueblo muy altruista, muy colaborador y siempre contamos con la voluntad de la gente de donar sangre. Obviamente fuimos pasando por diferentes contextos sanitarios como la pandemia del Covid, la problemática del dengue, pero nunca se dejó de donar sangre”, destacó a El Territorio Joaquín Suárez Romanazzi, director del Banco de Sangre.

En ese sentido, compartió que sí hay fechas -en todo el país- en las que la asistencia de los donantes declina en los servicios transfusionales como Navidad, Año Nuevo, carnavales y en provincias del Norte más que nada en las épocas de mucho calor.

Los requisitos para poder ser donante son pocos y básicos: tener entre 16 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud (si se toma medicación consultar), no ir a donar en ayunas, estar descansado e hidratado, haber transcurrido seis meses del último tatuaje, piercing, intervención quirúrgica y concurrir con DNI (ver más abajo otros requerimientos).

“Venimos trabajando siempre haciendo campañas de donación de sangre, tenemos nuestros cronogramas ya asignados a diferentes localidades durante el año y en ese aspecto somos muy ordenados. Hacemos nuestro banco itinerante por un montón de motivos y uno de los motivos principales es acercar el banco de sangre a la gente, sacarlo del ámbito hospitalario”, sostuvo.

Durante la pandemia del Covid-19, cuando en muchos bancos de sangre del país había faltante de stock, el de Misiones se mantuvo sin inconvenientes, esto gracias a los donantes que mantuvieron presente su importancia pese a las restricciones y porque se siguieron garantizados los operativos de colecta en las comunas.

“No pedimos más que se acerquen a donar sangre porque tuvieron algún familiar con un problema quirúrgico, esperamos que la gente se acerque a donar sangre porque quiere y no por la exigencia de una reposición”, indicó y añadió: “Venimos trabajando en eso hace mucho tiempo y fuimos subiendo los números. Tenemos donantes que por cuestiones de grupo y factor los llamamos, tenemos donante de plaquetas, donantes de plasma, que se los llama y ya tenemos identificados”.

Sobre el stock disponible, el profesional, señaló: “Siempre necesitamos, las heladeras pueden estar llenas pero nunca vamos a bajar los brazos porque esto es un día a día, hoy pueden caer varios varias pacientes con requerimiento elevado de hemocomponentes por lo que de un día al otro se puede vaciar el stock y de tener un stock más que ideal pasamos a tener un stock crítico. Nosotros cubrimos a toda la provincia.

Día Mundial del Donante de Sangre

Mañana 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de agradecer a los donantes voluntarios y concientizar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos.

“Este es un día no solamente para rendirles homenaje, sino también para que se visibilice la importancia de la donación de sangre, para desmitificar cosas, para hacer que la gente se anime a donar, que no tengan miedo y obviamente todo esto se hace a través de la información que tenemos que dar desde nuestro lado como efectores del tema”, aseguró Romanazzi.

Con motivo de este día el Ministerio de Salud Pública de la provincia compartió el testimonio de tres donantes sobre su experiencia en este acto de solidaridad. “Soy donante voluntaria de sangre y de plaquetas desde el año 2021. Llegué al programa de donación por medio de una amiga, que también es donante. Un día la acompañé al banco para donar y me puse a ver en qué consistía el programa y me sumé. Para mí poder ayudar a quienes más lo necesitan es sinónimo de felicidad, por eso cada vez que vengo a donar me voy muy contenta”.

Por su parte, Antonio Oscar Casco, donante de plaquetas, relató que ya lleva varios años en el equipo de voluntarios. “Comencé como donante de sangre y después me sumé a la donación de plaquetas. Desde hace tiempo con mi donación estoy tratando de hacer el bien sin mirar a quien para salvar vidas”.

“Inicié mi voluntariado en Chaco y continúe en Misiones”, compartió Danilo Ces, que hace 30 años es donante voluntario.

Para ser donante de sangre se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Tener entre 18 y 65 años.

- Pesar más de 50 kg.

- Mantener un estado de salud adecuado.

- No estar transitando enfermedades que se transmiten por sangre, como hepatitis B o C, VIH, enfermedad de Chagas o sífilis.

- No haberse realizado tatuajes o perforaciones cutáneas en el último año.

- No haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.

- No estar en ayunas.

- Beber abundante líquido antes y después de la donación.