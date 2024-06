Disertarán sobre elusión fiscal y ahorro de impuestos | El Territorio

El abogado y doctor en derecho, Juan Manuel Álvarez Echague dará una clase abierta en la Universidad Gastón Dachary esta tarde a las 18.

jueves 13 de junio de 2024 | 12:14hs.

En la Universidad Gastón Dachary dará una charla Juan Manuel Álvarez Echague, abogado y doctor en derecho. Presentará su libro Combatiendo la elusión fiscal, y en este contexto dará una clase magistral esta tarde a las 18. Disertará sobre la elusión fiscal y ahorro de impuestos, el límite con la evasión y el delito tributario. Además del ahorro lícito e ilícito de impuestos.

“Es un libro que fue publicado hace 20 días sobre la elusión fiscal. El nicho interesado son los abogados, contadores, economistas o administradores de empresas”, detalló el abogado.

Seguidamente, explicó que eludir un impuesto es no pagarlo puede ser de manera legítima o ilegítima. La cuestión es si paga menos o no paga, y tratar de entender el problema de la elusión.

Se trata de una charla abierta a todo el público que esté interesado en saber sobre elusión fiscal.

“El derecho tributario es una cuestión interdisciplinaria entre abogados y contadores porque trabajamos codo a codo en estos temas. Hay dos cosas inevitables en esta vida:la muerte y los impuestos. Es un problema real de lo que trata la elusión”, dijo.

Apuntó que sería legítimo intentar pagar menos impuestos. “De hecho nuestra corte ha dicho una frase sobre el ahorro fiscal honesto o legítimo. Es decir, cuando tengo varias opciones elegir la que es menos costosa impositivamente y nadie está obligado a pagar más. También lo ha dicho la Corte de Estados Unidos desde la década del 30”.

Aclaró que quienes trabajan en la planificación fiscal -lo que significa como acomodar negocios- para pagar menos impuestos. “Hay que tener cuidado en diferenciar cuando estamos frente a una planificación fiscal que incluye a un ahorro fiscal válido o cuando esta manera se torna en elusiva o evasiva, y además hay detrás de ello un delito”. Anticipó que todas estas cuestiones estarán plasmadas en la charla. “Hay mucha imprecisión conceptual en estos temas. Puntualizar que es un delito y que no, o sea aclarar que es un ahorro fiscal legítimo”.

Por otro lado, sobre la cuestión tributaria dentro de toda la rama del derecho, dijo que “es la más dinámica porque cambia todo el tiempo. Ayer se sancionó con algunas modificaciones el Rigi, lo cual lleva adelante la modificación fiscal. No se sancionó lo de bienes personales por ejemplo, podrían haber sucedido más modificaciones, y todo esto está relacionado a la ovación fiscal cuando uno tiene que liquidar un impuesto aplica a las normas vigentes”. Luego, sostuvo que “el cambio vigente es tan dinámico que permite que uno pueda excusarse ante una sanción porque la normativa te llevó al error. Es un fenómeno en el que no habrá un delito ni sanciones, tal vez incurra en un pago pero no pasará de ello. Es lo que llamamos error de derecho, y si esto sucede exculpa la responsabilidad penal”.