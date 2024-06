Copa Libertadores: quedaron definidos los días que juegan River-Talleres y San Lorenzo-Atlético Mineiro | El Territorio

La ida entre la T y el Millonario será en Córdoba el miércoles 14 de agosto a las 21.30. La vuelta se jugará el miércoles 21 a las 21.30 en el estadio Monumental de Núñez

jueves 13 de junio de 2024 | 11:30hs.

La Conmebol publicó este miércoles el cronograma completo de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores. La atención de los hinchas argentinos está centrada en los cruces de River-Talleres de Córdoba y San Lorenzo-Atlético Mineiro.

La ida entre la T y el Millonario será en Córdoba el miércoles 14 de agosto a las 21.30. La vuelta se jugará el miércoles 21 a las 21.30 en el estadio Monumental de Núñez.

El Ciclón, en tanto, comenzará la serie de local frente a los brasileños: será el martes 13 de agosto a las 21.30 en el Nuevo Gasómetro. La revancha en Belo Horizonte se jugará siete después, el martes 20 de agosto a las 21.30.

San Lorenzo vs. Atlético Mineiro: El equipo argentino, que sorprendió al clasificar en la cancha de Palmeiras, se enfrentará al poderoso Atlético Mineiro.

Gremio vs. Fluminense: Gremio, segundo en su grupo, se medirá con el actual campeón Fluminense en un duelo de gigantes brasileños.

Talleres vs. River Plate: River Plate, que avanzó con un golazo de Miguel Borja, se enfrentará a Talleres de Córdoba.

Colo Colo vs. Junior: el histórico Colo Colo se verá las caras con el Junior de Barranquilla, reviviendo grandes batallas continentales entre equipos chilenos y colombianos.

Nacional vs. São Paulo: Nacional de Montevideo se enfrentará al siempre competitivo São Paulo en un duelo con historia en el torneo continental.

Botafogo vs. Palmeiras: Botafogo, que ha mostrado un fútbol sólido, se enfrentará a Palmeiras, protagonista en las últimas ediciones.

Peñarol vs. The Strongest: El gigante uruguayo Peñarol se medirá con The Strongest, sorprendente ganador del Grupo C.

Flamengo vs. Bolívar: Flamengo, uno de los favoritos al título, se enfrentará al Bolívar de Bolivia, que buscará dar la sorpresa.

Octavos de Final

Partidos Ida: Semana 14/08

Partidos Vuelta: Semana 21/08

Cuartos de Final

Partidos Ida: Semana 18/09

Partidos Vuelta: Semana 25/09

Semifinales

Partidos Ida: Semana 23/10

Partidos Vuelta: Semana 30/10

Final

Partido Único en Buenos Aires: Sábado 30/11