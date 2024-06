La contundente definición de Lucas Pratto sobre el comportamiento de Ricardo Centurión | El Territorio

El delantero de Olimpia y el jugador de Vélez fueron compañeros en el Fortín durante 2023. “Si no te dejás ayudar es muy difícil”, aseguró.

Lucas Pratto es una voz autorizada en el fútbol por todo su recorrido. Por eso, y por su experiencia como compañero en Vélez, es que el delantero se animó a opinar sobre la situación de Ricardo Centurión, que no entrena con el Fortín desde hace varias semanas. El Oso señaló que Ricky es una gran persona, pero que de ninguna manera el club debería ayudarlo haciéndolo jugar si no es responsable.

“Vélez es un club que ofrece mucha contención. Cuando llegué a Vélez estuve cinco meses con Ricky y él estaba pasando por una situación muy particular en donde no sabía que hacer de su vida. No sabía si seguir en Vélez, si tenía que pelearse con el mundo o si seguir siendo una persona positiva para él. El tema es que ahí empezó a jugar menos y eso lo afectó”, indicó el delantero en diálogo con ElTrece. Y continuó: “Nosotros, como compañeros, le hablábamos, pero la realidad es que si no te dejas ayudar es muy difícil”.

Sobre esto, el delantero ex-River indicó que el club de Liniers debe brindarle contención a Centu en este complicado momento, pero que de ninguna manera debería darle prioridad para jugar por encima de otros futbolistas que se manejan de manera correcta.

“Yo no estoy de acuerdo en que el club lo tenga que ayudar haciéndolo jugar. Ricky me parece una gran persona, es muy noble, muy buena gente, pero cuando no te presentás a entrenar o llegás tal vez sin dormir y tenés otros compañeros que entrenan todos los días, que se rompen el lomo y capaz que el entrenador te elige a vos por tu compañero que entrena bien, creo que no está bien para un grupo, no es sano para un grupo porque todos somos personas y todos queremos jugar y él le saca el puesto a un compañero que realmente hace las cosas bien”, analizó.

Centurión atraviesa una situación muy particular, con una larga ausencia en los entrenamientos de Vélez. Tal es así que el presidente del Fortín dijo días atrás que Ricky estaba “desaparecido”, lo que hizo saltar todas las alarmas.

Más tarde, al ver la magnitud que habían tomado sus palabras, se desdijo y suavizó la situación indicando que el jugador estaba con su familia, pero que no se presentaba en el club. El que apareció para aclarar las cosas fue Eduardo Rossetto, exrepresentante del jugador, que le contó a TN que pudo comunicarse con el futbolista. Afirmó que el ex-Boca y Racing estaba “bien” y con ganas de volver a jugar”.

Además, reveló una frase que explicó los motivos de la desaparición del jugador y su deseo a futuro: “Centurión textualmente me dijo: ‘No sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi’”.

En el Fortín buscan ayudarlo desde la parte humana, aunque es difícil que pueda revertir la situación desde lo deportivo: desde su vuelta al club, no sumó minutos ya que no lo ven en condiciones de jugar.