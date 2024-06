Pozo Azul: ganaron un lechón en una rifa y lo compartieron con los ex combatientes de Malvinas de su pueblo | El Territorio

Los chicos realizaron un humilde pero cargado de valor, homenaje a los ex combatientes de Malvinas de Pozo Azul, al conmemorarse un nuevo aniversario de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

jueves 13 de junio de 2024 | 11:45hs.

"No sé necesitan grandes fondos, tampoco es cuestión de tiempo solo se requiere voluntad" coincidieron los integrantes de la Agrupación Gaucha Criollos sin Fronteras, quienes, con mucho orgullo, realizaron un humilde pero cargado de valor, homenaje a los ex combatientes de Malvinas de Pozo Azul, al conmemorarse un nuevo aniversario de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico sur. Compartieron una cena y recordatorios.

Hace unos años, la fecha era conmemorada con grande estilo en el municipio, hasta que, por distintas razones, una de ellas, la falta de recursos, desde la municipalidad no se destinó recursos para tal fin. No por ello, los vecinos dejaron pasar desapercibida la fecha, y con muy pocos recursos rindieron homenaje a los tres ex combatientes que viven en el municipio, Eduardo González, que cuenta con un museo donde exhibe elementos utilizados en la está de malvinense, Florentín Machado y Abel Procopio.

Desde la mencionada agrupación, siempre ven la manera de rendir homenaje en esta fecha, este año la idea se consolidó el fin de semana último cuando participaron en la séptima fecha del campeonato de riendas en Eldorado, y fue allí donde uno de los integrantes compro un número de rifa que tenía como premio un luchón, y entre chiste y algo de seriedad, dijeron que si llegaban a sacar lo compartirían con los ex combatientes, y así fue. Ganaron el lechón y sumaron un motivo para celebrar.

"Listo dijimos, ya tenemos el asado para el 10 de junio. Anteriormente se hacía un acto en Pozo Azul, caso que no se hizo más. Entonces nos juntamos en mi casa, hicimos el asado y los agasajamos" contó Carla González, hija de uno de los ex combatientes, quien con mucho respeto y admiración preparo la decoración con los colores celeste y blanco, y los reconocimientos que contenían una conmovedora frase.

"Fue un momento muy lindo, dos de ellos no pudieron estar, creemos que este tipo de gestos les sirve para dar un poco de alegría y alivio, si se quiere, cuando se trata de un acontecimiento que pesa tanto en sus vidas, no hay que olvidarlos" coincidieron y aseguraron que "No sé necesitan grandes fondos, tampoco es cuestión de tiempo solo se requiere voluntad".

En esta oportunidad estaba de visita Elías Magno, ex combatientes de Malvinas, quien también recibió el recordatorio.