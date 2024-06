Brian Sarmiento sobre Rodrigo De Paul: “que lo deje un ratito en el freezer” | El Territorio

El ex futbolista opinó sobre el rendimiento del jugador del Atlético de Madrid en el último amistoso que la Selección ganó 1-0 en Chicago

miércoles 12 de junio de 2024 | 9:09hs.

Después del reciente triunfo de la Selección argentina sobre Ecuador en Chicago por 1-0, Brian Sarmiento no se anduvo con rodeos a la hora de analizar el desempeño del equipo. Sin embargo, sus comentarios sorprendieron a muchos cuando dirigió su atención hacia Rodrigo De Paul. Con los ojos de los periodistas fijos en él, el exfutbolista no dudó en criticar abiertamente la actuación del jugador del Atlético Madrid.

“A mí me gustaría que no le tiemble el pulso (por Scaloni) con De Paul, que lo deje un ratito en el freezer. Que lo deje un ratito ahí, que se calme un poco porque me cansé que en vez de jugar para el equipo, esté discutiendo”. Y, en ese sentido, buscó la complicidad de uno de los integrantes del panel: “Ustedes son tibios, me sorprende de mi amigo Juan Cortese, que piensa como yo”.

Esta opinión de Sarmiento sorprendió ya que De Paul es uno de los titulares inamovibles del conjunto nacional. Es cierto que durante el encuentro ante la Tri protagonizó varias peleas con rivales, pero su desempeño no llamó la atención en relación al rendimiento general del equipo. ¿Recibirá alguna respuesta de parte del “Motorcito”?

Acostumbrado a hablar sin filtros, Brian Sarmiento apuntó tiempo atrás contras un experimentado DT. “Yo con Holan me peleé una vez mal. No lo tuve como entrenador. Cuando llegó a Banfield, suben los chicos de reserva y muchos me contaron que no era buena persona. Los trataba mal. Les decía a los jugadores que iban a terminar siendo remiseros”, comentó en el programa de streaming Son Aviones.