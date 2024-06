Quién es Pthetcharaj, el pescador tailandés que se convirtió en millonario tras hallar un vómito de ballena muy preciado | El Territorio

Conocé la increíble historia de este pescador que un día tuvo la suerte de encontrar un objeto de la naturaleza muy preciado en la industria del perfume que le cambió la vida rotundamente

martes 11 de junio de 2024 | 23:25hs.

En el mundo de los millones hay historias de todo tipo: millonarios que nacieron ricos heredando grandes imperios económicos y otros que en base a esfuerzo y diferentes negocios lograron tener una gran fortuna. Sin embargo, la historia de hoy trae a un millonario con una buena fortuna y no precisamente de dinero estamos hablando.

Un humilde y suertudo pescador de Tailandia, Narong Pthetcharaj, encontró un objeto que cambió su vida para siempre mientras trabajaba en la playa local de Niyom. El hombre halló una sustancia rara y extremadamente valiosa conocida como "vómito de ballena", que es muy preciada en la industria del perfume.



El hallazgo de Narong Pthetcharaj que lo convirtió en millonario

Narong Pthetcharaj divisó un objeto flotando en el mar y decidió investigar. Al acercarse, descubrió una masa cerosa que decidió llevar a su casa para que fuera analizada por expertos. La sustancia, que pesa 30 kilogramos, fue confirmada como ámbar gris, lo que significa que Pthetcharaj obtuvo una ganancia de más de un millón de dólares, dado que cada kilo está valorado en aproximadamente 48 mil dólares.

"Me sentí tan feliz. Sentimientos maravillosos que no puedo describir. Gracias a Dios por esto", comentó Pthetcharaj. "Si encontrás ámbar gris de ballena, es un tesoro".

El descubrimiento de Pthetcharaj no solo le trajo una fortuna, sino que también ha causado gran emoción en su aldea. "Ninguno de los aldeanos vio o tocó nunca un ámbar gris de ballena real antes, así que todos estaban felices", declaró.

La noticia se esparció rápidamente, y los habitantes de la aldea comenzaron a celebrar el hallazgo. Pthetcharaj, quien había trabajado como pescador durante toda su vida, tuvo la oportunidad de cambiar su destino.

Qué es ámbar gris, el preciado vómito de ballena

El ámbar gris es una sustancia rara que se forma en los intestinos de los cachalotes. Solo entre el 1 y el 5% de las ballenas producen esta secreción, que es expulsada y eventualmente se transforma en el preciado ámbar gris. Esta sustancia ha sido utilizada durante siglos en ceremonias religiosas, como afrodisíaco, y en la medicina tradicional. Hoy en día, su principal uso es en la industria del perfume debido a su capacidad para estabilizar fragancias, una propiedad que no se puede replicar en el laboratorio.

Estos mamíferos se alimentan casi exclusivamente de calamares, ingiriendo hasta una tonelada en un solo día. Las partes duras de estos moluscos, que no pueden ser digeridas, son regurgitadas. Sin embargo, en algunos casos, estos fragmentos continúan su recorrido por el sistema digestivo y causan irritación en el estómago y el intestino delgado.

Para protegerse, el intestino del cachalote produce una secreción grasosa rica en colesterol para recubrir estos pedazos y amortiguar el daño. Esta sustancia es eventualmente expulsada y, tras un largo proceso de transformación, se convierte en ámbar gris. En casos extremos, los cachalotes pueden morir por indigestión y, cuando sus cuerpos se descomponen o explotan, estas secreciones quedan flotando en el mar.

Christopher Kemp, autor del libro "Oro flotante: una historia natural (y poco natural) del ámbar gris", explicó que su valor exorbitante se debe a su rareza y propiedades inusuales. Aunque existen versiones sintéticas, ninguna iguala las características del ámbar gris natural.

El hallazgo de Narong Pthetcharaj en la playa de Niyom es un recordatorio de las sorpresas que puede ofrecer la naturaleza. Su descubrimiento de ámbar gris, una sustancia extremadamente valiosa y rara, le otorgó la oportunidad de cambiar su vida y la de su comunidad de manera significativa.

Este increíble suceso en Tailandia destaca la importancia del ámbar gris y cómo un simple día de trabajo puede convertirse en un evento extraordinario con el poder de transformar vidas.