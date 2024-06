Diputados: ante el faltazo de Sandra Pettovello, los legisladores volvieron a citarla | El Territorio

Reunidos en comisión, todos los bloques insistieron en su convocatoria a la ministra. "Estamos dispuestos a esperarla durante todo junio", aclararon.

martes 11 de junio de 2024 | 18:17hs.

En una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputados reiteraron la convocatoria a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya ausencia fue anticipada por el presidente de la Cámara, Martín Menem. La funcionaria también fue citada en el Senado.

"Hoy esperábamos que la ministra Pettovello pudiera acercarse. No hemos tenido respuesta directa de ella", expresó el tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria) en el inicio de un encuentro que tuvo quórum por la presencia de legisladores de todos los bloques. "Estamos dispuestos a esperarla durante todo el mes de junio, en el horario y día que ella pueda. Es una situación de urgencia, así que nos gustaría que sea cuanto antes", agregó.



La invitación fue solicitada en la sesión que aprobó la reforma previsional y, en ese momento, los diputados habían acordado formalizar la convocatoria en los espacios oficiales. La Comisión de Acción Social y Salud Pública tomó la iniciativa, pero Martín Menem emitió una respuesta en representación del oficialismo donde señaló que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto (presididos por los libertarios Nicolás Mayoraz y José Luis Espert) están analizando las compras del Ministerio de Capital Humano y que hasta que no se expidan al respecto “no se cursará invitación alguna, por respeto a la figura ministerial de otro poder del Estado".



Fue en ese marco que la bonaerense Cecilia Moreau (Unión por la Patria) planteó que "el presidente Menem cometió un error grande en la convocatoria a esta sesión" y que "esto no termina acá, porque él también incumplió sus deberes de funcionario público". "Esto no afectaba en lo más mínimo a las causas judiciales que existen de un lado y de otro", consideró en el marco de la investigación al Ministerio de Capital Humano. "El Gobierno está dando explicaciones de esto todos los días", señaló, por lo que la presencia de Pettovello "serviría para esclarecer la situación, a través del Parlamento, al conjunto de la ciudadanía".

Diputados volvieron a convocar a Sandra Pettovello

El principal interlocutor del oficialismo en la sesión fue el jujeño Manuel Quintar (La Libertad Avanza), que argumentó que la ausencia de Sandra Pettovello se debió a que son “muy pocos dos días hábiles de antelación para convocar a una ministra” y que “exponer a un ministro a preguntas sin temario en medio de un proceso judicial sería irresponsable". "Existen bravuconadas misóginas", consideró y señaló que “se están sobreactuando cuestiones”: “La ministra no contestó informes por escrito que se ha pedido; después de que las responda, hacemos todo el show de que venga la ministra y avanzamos con esto del escarnio público”.

Dos diputadas de la considerada oposición dialoguista se sumaron al reclamo de explicaciones. "Que las auditorías no paren la entrega de alimentos”, sostuvo la santafesina Mónica Fein (Hacemos Coalición Federal), a la que la siguió la porteña Carla Carrizo (UCR): "No podemos seguir con esta política conceptual, nosotros interpelando a la ministra y el oficialismo explicándola. Faltó al menos una carta de la ministra”. Luego, la legisladora radical pidió convocar a los subsecretarios de todo el país abocados a la política alimentaria.

Finalmente, el santafesino Germán Martínez -presidente del bloque de Unión por la Patria- apuntó que la Fundación Conin delegó la distribución de alimentos en la ciudad de Rosario a la Fundación Camino, cuya directiva es Cecilia María Rouillón y esposa del diputado libertario Nicolás Mayoraz. A su vez , planteó que provincias alineadas con el Gobierno (Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Corrientes), mientras que otras con mandatarios justicialistas (La Rioja y Formosa) no recibieron ningún tipo de mercadería.

Justicia investiga la labor de Capital Humano

Sandra Pettovello deberá dar explicaciones por la entrega de $14.000 millones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde el organismo internacional hasta el momento no concretó la compra. Con esa suma, debía encargarse de adquirir alimentos para los comedores populares.

Esta denuncia se suma a la que se le realizó a la ministra de Capital Humano por haber firmado la transferencia de más de $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de alimentos, cuando sólo estaba autorizada a hacerlo hasta 2.700 millones.

Otras de las causas fue solicitada por el fiscal Ramiro González, que insta a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano de la Nación a que "arbitre los medios necesarios a los fines de remitir con carácter de urgente" una copia del convenio suscripto entre la cartera y la OEI, donde conste el monto del acuerdo. También pidieron las actas complementarias suscriptas entre el organismo internacional y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, dependencia que habría realizado las contrataciones irregulares.

Precisamente a esta Secretaría, cuyo extitular Pablo De la Torre fue despedido en medio de investigaciones de corrupción, se le ordenó a que aporten un listado donde conste la totalidad de empleados y funcionarios que prestaron servicios desde el 10 de diciembre de 2023 y su modo de contratación.