El youtuber polaco rescatado tras treparse a un edificio de Puerto Madero quedó detenido | El Territorio

El sujeto superó el piso 20. Lo intentó el viernes pasado pero no lo dejaron.

martes 11 de junio de 2024 | 17:51hs.

El deportista polaco fue rescatado por los bomberos, portaba una cámara-visera y tras el salvataje quedó detenido

Un youtuber de nacionalidad polaca fue rescatado esta tarde por Bomberos de la Ciudad mientras se trepaba a un edificio del barrio porteño de Puerto Madero, donde escaló más de una veintena de pisos. Luego fue detenido.

El hombre de 36 años, identificado como Marcin Banot, vestía una camiseta de la Selección argentina con la 10 de Lionel Messi, llegó hasta el piso 20 de la estructura, cuando los bomberos le colocaron un arnés e iniciaron su rescate.Decenas de personas observaron asombrados como Banot escalaba a gran altura sin ningún tipo de elemento de seguridad el edificio Globant, situado en Della Paolera al 200, del exclusivo barrio porteño, portando una cámara-visera.

Según trascendió, el youtuber había llegado a la Argentina el viernes pasado cuando realizó un primer intento de escalamiento de un edificio, cuando fue frustrado por custodios de seguridad privado. Autoridades de la Policía de la Ciudad informaron a Noticias Argentinas que deberían cobrarle los costos del operativo, aplicarle una multa y sentenciarlo a trabajo comunitario. Además, se solicitó la presencia de un traductor.

La detención

Banot ya había llevado a cabo este tipo de maniobras en otras ciudades del mundo, acciones que publicó en sus redes sociales. Quedó detenido y trasladado a la Comisaría Vecinal 1A. La Justicia determinó que la conducta del polaco no se trataba de un delito. Ante este nuevo hecho, la Unidad Flagrancia Este a cargo del fiscal Carlos Caputo ordenó la detención del implicado por “violación de domicilio” y el secuestro de la cámara que tipo GoPro que tenía colocada en la frente.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el “profesionalismo y el rápido accionar del Grupo Especial de Rescate (GER) y de todos los equipos de seguridad pública de la Ciudad”. “El escalador ya está detenido y pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el operativo. Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia”, agregó.

En tanto, el jefe del Grupo GER, Mariano Ledesma sostuvo: “Organizamos el comando y la planificación del servicio y de las medidas de seguridad para todo el personal que trabaja en el lugar para rescatar al hombre que estaba trepando el edificio, que no hizo falta evacuar. Nos comunicamos con él en inglés para poder explicarle la situación”.

“En ningún momento presentó resistencia y pudimos colocarle el arnés para llevar a cabo el rescate. Una vez que lo ingresamos al edificio, lo primero que hicimos fue entregarlo al personal del SAME para que lo asistiera. Ahí se verificó que no presentaba daños”, añadió.

A las 13.50, un llamado alertó al personal de la Comisaría Vecinal 1 A, de Bomberos de la Ciudad y del SAME. Al llegar, el hombre estaba a la altura del piso ocho, pero siguió subiendo y pasadas las 14.30 ya había superado el piso 20.

Del rescate también participó la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) de la Policía Federal Argentina.

Quién es Banot

Marcin Banot, de 36 años, cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram en donde comparte videos donde se lo ve escalando edificios, sin ningún tipo de protección, en distintas ciudades del mundo. El hombre, quien al momento de realizar esta actividad llamada “Urban Climbing” estaba vestido con una camiseta de la selección argentina, llegó a escalar hasta el piso 15 del edificio que tiene 125 metros de altura y está ubicado en la calle Della Paolera al 200.

Ccerca de las 14.40, el hombre fue interceptado por efectivos de un grupo de rescate, quienes le colocaron un arnés para evitar que cayera el vacío. Sin embargo, según se observa en sus redes sociales, el joven está acostumbrado a realizar este tipo de actividades. El joven mantiene una sólida actividad en Instagram y en Youtube donde comparte con su comunidad todo tipo de videos relacionados a la temática escalada: allí se lo ve subiendo puentes, edificios y hoteles, algunos reconocidos arquitectónicamente y otros no.

La actividad que realiza lleva el nombre de Buildering, también conocida como Urban Climbing, que consiste en escalar edificios, puentes, monumentos y demás estructuras artificiales dispersas por distintas ciudades.

En las imágenes más destacadas del joven se lo ve escalando el Puente Don Luis ubicado en Portugal, sobre el Río Duero y tiene un arco de 172,5 metros. También hay videos en donde se lo ve escalando altas torres en París, entre ellas la Torre Eiffel, que tiene una altura de 300 metros: ese video tuvo más de un millón de visualizaciones en Youtube. En 2019, el hombre escaló también el Hotel Marriott en Varsovia, entre otros.