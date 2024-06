Los Intercolegiales se inician este viernes con un trail en Concepción de la Sierra | El Territorio

Las competencias deportivas ya tienen programa listo y el puntapié inicial será este viernes con el Trail "Caminos del Tarefero en Concepción" que son parte de la competencia que reúne a alumnos de distintos colegios de la provincia. También se confirmaron las fechas de los otros deportes y será el gran regreso para el canotaje. Entrá a la nota y enterate

martes 11 de junio de 2024 | 17:33hs.

Los Intercolegiales deportivos tienen fecha de inicio: será este viernes con el Trail Caminos del Tarefero en Concepción de la Sierra. Además, ya hay calendario para el resto de los deportes en las competencias que son organizadas por la Dirección de Educación Física dependiente del Consejo General de Educación y la Subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo-Deportivo del Ministerio de Deportes.

El Trail, deporte que se sumó hace unos años a los Intercolegiales, será desde las 8 en Concepción de la Sierra.

Luego el martes 18 de junio se realizará el encuentro de atletismo en la pista del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), en Posadas, también a las 8, para los sub 8, sub 10, sub 12. Luego el miércoles 19 de junio, sigue el atletismo, a partir de las 9, también en el Cepard, con sub 14, sub 16 y sub 18.

El hockey tendrá su estreno el martes 25, a las 8, con la categoría sub 14 en cancha de la Federación Misionera en el Cepard y al día siguiente será el momento de juego para los sub 16, a las 8, en el mismo escenario y el jueves 28 jugarán los sub 18 masculino con mismo programa y lugar.

El yoga deportivo tendrá también su momento de presentación el domingo 30 de junio, a las 8, en el polideportivo del Cepard.

Vuelven a palear los alumnos

Ya el miércoles 3 de julio, a partir de las 8, se dará el regreso el canotaje a los Intercolegiales en el río y la sede será el Club Río Paraná en Posadas.

El vóleibol jugará sus partidos el jueves 4 de julio, en el Cef N°22, con la categoría Minivoleibol y el viernes 5 de julio será el Intercolegial “Trail Fundación Nazim”, en Garupá.

El sábado 3 de agosto será el momento de las partidas de ajedrez en la Escuela Fraternidad.

El trail tendrá un nuevo circuito el 16 de agosto, a las 8, con el “Trail Senderos del Té” Campo Viera.

Y el Minivóleibol vuelve a tener cita el martes 20 de agosto, en el CEF N° 22.

También el atletismo corre el martes 27 de agosto con los sub 8, sub 10 y sub 12 en Posadas, en el Cepard, el 28 de agosto sigue los atletas en la pista, en este caso, con - los sub 14, sub 16 y sub 18 y el viernes 13 de septiembre será el “Trail ECO Primavera”, en San Javier.

El turno de la gimnasia rítmica será el miércoles 2 de octubre, a las 8, en el Cepard y el viernes 4 de octubre, se cierran los Intercolegiales con el “Trail Posadas” Posadas.