Surcorea hizo tiros de advertencia luego que soldados norcoreanos cruzaran frontera | El Territorio

martes 11 de junio de 2024 | 9:50hs.

Zona desmilitarizada entre las dos Coreas. / Foto: AP

Soldados surcoreanos realizaron disparos de advertencia después de que tropas norcoreanas violaron brevemente la frontera hace pocos días, informó el ejército de Corea del Sur el martes, en medio de campañas que evocan la Guerra Fría, como los recientes lanzamientos de globos con basura y con propaganda. Ocasionalmente se han producido enfrentamientos violentos en la fortificada frontera entre las Coreas, conocida como la Zona Desmilitarizada. Aunque el incidente del domingo ocurrió en medio de tensiones latentes entre las dos Coreas, los observadores dicen que es poco probable que se convierta en otra fuente de animosidad, ya que Corea del Sur cree que los norcoreanos no cruzaron la frontera de forma deliberada y Corea del Norte respondió al fuego.

A las 12:30 p.m. del domingo, algunos soldados norcoreanos que realizaban trabajos no especificados en el lado norte de la frontera cruzaron brevemente la línea de demarcación militar que divide a los dos países, indicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Esos soldados norcoreanos, que llevaban herramientas de construcción —y algunos de ellos, armas—, regresaron de inmediato a su territorio después de que elementos de las fuerzas armadas surcoreanas realizaron disparos de advertencia y emitieron avisos, indicó el Estado Mayor Conjunto. Añadió que Corea del Norte no había realizado ninguna otra actividad sospechosa.

El ejército surcoreano ha llegado a la conclusión de que los soldados norcoreanos aparentemente no cruzaron la frontera de forma intencional porque el lugar es un zona boscosa y las señales de la línea de demarcación militar no eran claramente visibles, dijo el portavoz del Estado Mayor Conjunto, Lee Sung Joon, en declaraciones a la prensa. Lee no dio más detalles. Reportes de medios surcoreanos indicaron que unos 20-30 soldados norcoreanos habían entrado unos 50 metros (165 pies) en territorio surcoreano después de que probablemente perdieron el camino. Los reportes decían que la mayoría de los soldados norcoreanos llevaban picos y otras herramientas de construcción.

La frontera de 248 kilómetros (155 millas) de largo y 4 kilómetros (2,5 millas) de ancho, es la frontera más fuertemente armada del mundo. Se estima que 2 millones de minas están esparcidas dentro y cerca de la frontera, que también está protegida por alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate a ambos lados. Es un legado de la Guerra de Corea que se libró entre 1950 y 1953, la cual terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.

Corea del Sur reanudó el domingo las emisiones de propaganda contra Pyongyang desde sus altavoces colocados en la frontera en respuesta a los recientes lanzamientos norcoreanos de globos con estiércol y basura a través de la frontera. Seúl indicó que Corea del Norte ha instalado sus propios altavoces fronterizos, pero aún no los ha encendido. Corea del Norte ha dicho que su campaña de globos fue en respuesta a los lanzamientos de globos de activistas surcoreanos que dejaban caer panfletos de propaganda críticos con el gobierno de Kim Jong Un, memorias USB con canciones de K-pop y programas de drama surcoreanos, y otros artículos en Corea del Norte.

Corea del Norte es extremadamente sensible a cualquier crítica externa a su sistema político, ya que la mayoría de sus 26 millones de habitantes no tienen acceso oficial a noticias extranjeras.