Avanza la vacunación contra el dengue en Misiones | El Territorio

La inoculación busca cubrir al grupo etario de entre 20 y 59 años. El 18 y 19 de junio se aplicará en Posadas a personal de Salud

lunes 10 de junio de 2024 | 14:56hs.

El Ministerio de Salud Pública continúa con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el dengue en la provincia. De esta manera, en Posadas, el próximo martes 18 de junio en el Ministerio de Salud Pública (Tucumán 2174) y en el Hospital Madariaga el 19 de junio, en el horario de 9 a 16 para el personal de Salud Pública. La cartera de Salud dio inicio a la segunda fase de la campaña de vacunación contra el dengue el 17 de abril último y desde allí viene desarrollando la estrategia territorial para mantener cubierta a la población más expuesta. Se trata del grupo etario de 20 a 59 años que recibió la primera dosis.

Como se dijo en varias oportunidades, la vacuna contra el dengue -la Qdenga- no está aconsejada para menores de 4 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, quienes tengan algún tipo de reacción anafiláctica a un componente de la vacuna y personas inmunodeprimidas, excepto algunos pacientes con VIH. Asimismo, quienes no están dentro de estos grupos y tienen entre 20 y 59 años deben cumplir con un requerimiento: no haber tenido dengue en los últimos seis meses.