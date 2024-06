Carlos Alcaraz derrotó a Alexander Zverev y ganó su primer Roland Garros | El Territorio

Carlos Alcaraz brilló en París: ganó su primer Roland Garros tras vencer en una final apasionante al alemán Alexander Zverev, que aún sigue sin conseguir un torneo de Grand Slam. El español consiguió su tercer grande a los 21 años y es uno de los jugadores candidatos a marcar una nueva época en el tenis tras la supremacía de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Alcaraz se impuso por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en 4 horas y 20 minutos de juego, en un partido completamente cambiante que mostró lo mejor de ambos tenistas.

El español llegó al torneo con varias dudas sobre su estado físico por una lesión que había sufrido en el antebrazo derecho en las semanas previas. Además, él mismo reconoció que había llegado al certamen con un fuerte dolor al torneo. Sin embargo, tenista de 21 años tuvo un enorme rendimiento durante las dos semanas y logró quedarse con el tercer Grand Slam de su carrera después de haber conseguido el US Open en 2022 y Wimbledon en 2023.

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title 🏆🇪🇸#RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O