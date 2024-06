Primera prueba en Estados Unidos | El Territorio

Argentina, con Messi a la cabeza, juega el primero de los dos amistosos antes de la Copa América. Desde las 19 se mide con el siempre complicado Ecuador en la ciudad de Chicago

domingo 09 de junio de 2024 | 12:00hs.

La Argentina de Messi, afrontará esta tarde -desde las 19- un interesante examen previo al inicio de la Copa América de Estados Unidos cuando enfrente a Ecuador, en el estadio Soldier Field de Chicago y con televisación de Telefé y la TV Pública .



La Scaloneta busca llegar en buen estado al certamen que regresa después de ocho años a suelo estadounidense, con gran parte del plantel que a fines de 2022 consiguió la Copa del Mundo de Qatar, incluida la participación de la Pulga.



El capitán de la Albiceleste, que cumplirá 37 años en poco más de dos semanas, evaluó que “siempre Argentina es favorita”. “Más allá de que venimos de ganar todo, anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina era favorita”, remarcó en declaraciones al sitio Infobae.



“Pero creo que hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, va a ser una Copa América muy igualada”, analizó Messi.



Lionel Scaloni convocó caras nuevas, entre ellos el lateral Valentín Barco (Brighton, Inglaterra), el zaguero Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Francia), y los extremos Valentín Carboni (Monza, Italia) y Alejandro Garnacho (Manchester United).



Pero el DT tiene que definir la lista definitva para el certamen continental, que entregará este lunes o martes: debe recortar tres futbolistas de la nómina de 29 jugadores que están en la delegación.



En este contexto, el duelo de esta tarde es una prueba interesante para Argentina, que abrirá el juego en la Copa América el jueves 20, frente a Canadá, en un grupo A que completan Perú y Chile.



También Ecuador busca la puesta a punto de cara a un torneo que tendrá a la tricolor como posible candidata a las instancias finales, dentro de un grupo B que la alineará junto a México, Venezuela y Jamaica.



Argentina completará su preparación con un amistoso el 14 de junio en Washington frente a Guatemala, mientras que la Tri se enfrentará a Bolivia el miércoles 12 en Pensilvania, y terminará sus ensayos el 16, en duelo contra Honduras, en Connecticut.



Ganó la olímpica

Por otra pate, la Selección sub 23 goleó ayer por 4-0 a su par de Paraguay en el primero de los dos amistosos de cara a los Juegos Olímpicos 2024.



La Albiceleste no sufrió peligro por parte de la Albirroja en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios y fue letal en ataque con los tantos de Kevin Zenón, Lucas Beltrán por duplicado y Pablo Solari.



Ambas selecciones se volverán a ver las caras mañana a las 15 horas en La Fortaleza, estadio de Lanús, pero lo de ayer dejó en claro que Argentina será candidata en París 2024.