Huracán ganó por penales y se metió en los octavos de la Copa Argentina | El Territorio

En Quilmes, el conjunto dirigido por Kudelka superó a Platense desde los doce pasos, luego del duro duelo que terminó 0-0 en los 90 por los 16avos de final del torneo más federal del país.

sábado 08 de junio de 2024 | 20:16hs.

Huracán avanzó a la próxima instancia. //Foto: Facebook (Huracán Una Pasión).

Huracán pegó en la tanda de penales y se impuso por 5-4 sobre Platense en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en lo que fue el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. En un partido sin goles, aunque hubo oportunidades de abrir el arco, el conjunto de Frank Darío Kudelka dejó en el camino al Calamar y ya está entre los 16 mejores, donde se enfrentará a Argentinos Juniors próximamente.

El 0-0 final fue un resultado justo para dos equipos que fueron irregulares durante el encuentro, donde no mantuvieron un nivel suficiente para superar o dar pelea al rival. En el caso del Globo, una actuación que no se compara con lo que viene haciendo en los últimos partidos, donde no pudo romper y proyectar; además, no pudo aprovechar la ventaja de la superioridad numérica en cancha. Claro, a Platense le expulsaron a su defensor central, Gastón Suso, a los 35 minutos del primer tiempo y el Globo no se vio más fuerte que los de Vicente López.

Ante la desesperación por abrir el arco, las jugadas salieron mal por ambos lados y resultaron pocas chances de gol, con centros esperanzadores para buscarlo de arriba. Ambos equipos de primera no se destacaron y no dejaron en lista a jugadores disruptivos que se animaron, y se deja en la mesa el correcto y justo 0-0 en los 90.

Los penales comenzó pateando Huracán y falló Ignacio Pussetto. Luego convirtieron cuatro futbolistas por lado hasta el turno de Facundo Russo en el Calamar. El mediocampista pateó directamente afuera y perdió la chance de victoria para el Marrón.

A continuación, Franco Alfonso anotó el quinto del Globo y Luis Angulo remató afuera por el costado derecho el último penal del equipo de Sergio Gómez y Favio Orsi. Ganó Huracán por 5-4 y se metió en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Argentinos Juniors.