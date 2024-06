La asociación Defender la Vida cumple dos décadas visibilizando y haciendo prevención del suicidio | El Territorio

El grupo de voluntarios ofrece prevención, orientación y posvención. Buscan concientizar a la sociedad sobre el tema para que deje de ser un tabú

La asociación civil ‘Hablemos de Defender la Vida’ cumple hoy 20 años abordando la temática del suicidio. Es el único vuluntariado en la provincia en concientizar, sensibilizar y brindar a la comunidad herramientas para la prevención del suicidio. En este contexto de celebración de 20 años de trabajo, Maria Cristina Guillán, referente del grupo contó que al principio existía mucho tabú sobre el tema y había muy poca información para aquellos supervivientes o afectados.

“Lo que imponía en ese entonces al suicidio y aún lo hace todavía, es el silencio. El silencio de los que quedan. La idea fue investigar qué es lo que había pasado, buscar ese famoso por qué y con el tiempo nos juntamos un montón de personas, un equipo y vimos la necesidad de formar una asociación, de darle un aspecto más legal a algo que era investigación y era tarea desde el voluntariado”.

A su vez, detalló que las personas que constituyeron la primera comisión eran profesionales de distintas ramas, otras personas idóneas que se fueron capacitando e investigando con ayuda de otros referentes del país.Fue así que el 8 de junio del 2006 se conformó de forma legal la Asociación Civil Hablemos de Defender la Vida y desde ahí trataron de poner en debate el tema.

“Empezamos a viajar al interior, reuníamos a la comunidad, empezamos a hablar del tema y en el 2008 lo pudimos introducir dentro de las políticas públicas. Ahí empezamos a hacer la tarea a través del voluntariado, a formarnos, a formar otros voluntarios y a trabajar en tres ejes que es la prevención, orientación y la posvención”, resaltó la voluntaria.

En lo que refiere a prevención, trabajan independientemente de los interrogantes que puedan surgir en cuanto a la persona afectada o superviviente. La orientación la realizan dando información, orientando a la familia, conteniendo a las familias que han tenido pérdidas y en la posvención, contienen a todos aquellos familiares que no tienen un espacio donde hablar, para que puedan transitar el duelo.

“El duelo hay que transitarlo y tiene características propias que si no se pueden resolver permanecen en el tiempo y se debe continuar con la vida. Hay que hacer un proceso, pasar el dolor y encontrarle el sentido a la vida de los que quedan. Sobre todo los que son padres de hijos suicidas y venimos haciendo desde el 2006 este trabajo. Si bien, son 18 años como asociación, pero nuestra tarea empieza en el 2004”, sostuvo Guillán.

Actualmente, son muchos los voluntarios que colaboran de forma activa o pasiva. “Hay un grupo que sí forma parte de la comisión, se hacen cargo de sostener la asociación que no es fácil, sobre todo cuando no tenemos ayuda externa en cuanto a lo económico. Y después los pasivos que son aquellas personas que cuando nosotros requerimos siempre están, porque el perfil de todos es ser voluntario”.

Asimismo, mencionó que siempre reciben llamados de personas en crisis. Si bien, el contacto que tienen es administrativo y tiene un horario de atención, hacen hincapié en la familia o en el entorno que es el que acompaña. “La persona que está sufriendo una crisis tiene que estar sí o sí en manos de los profesionales de salud. Y la familia muchas veces no sabe cómo abordarlo, tiene miedo y nosotros hacemos ese acompañamiento para que la persona que está en crisis también se sienta acompañada”.

A lo largo de los años, abordaron la temática de defender la vida pero también hablaron de la muerte. Según explicó la voluntaria, son dos caras de la misma moneda y para hablar de la vida, para tener proyectos, para entender qué pasa cuando se entra en una crisis, se debe hablar de la muerte. “Siempre decimos que las personas que entran en esta crisis, donde se pierde el sentido de la vida, donde ya no se encuentra salida, no es que se quiera morir, sino es que quiere dejar de sufrir. Hay un dolor psíquico muy fuerte y no quiere vivir más de esta manera, pero no quiere decir que quiera morir. Hoy en día, cada vez en nuestra provincia la edad del suicidio ha bajado y sobre todo en los adolescentes y los jóvenes. El suicidio es multicausal, no hay una causa, nada más que nosotros vemos lo que se llama el detonante”.

En esta línea, indicó que el suicidoo no se puede evitar sino prevenir. “Existen muchas creencias erróneas y por lo tanto actúan desde esas creencias y eso nos inhabilita para buscar ayuda muchas veces. Es prevenible, no evitable, hago esta distinción y bueno hay que acompañar para que esta persona pueda encontrar herramientas que le permitan encontrar un sentido a su vida y poder resolver”, dijo la referente de la asociación.

En sintonía, agregó que el suicidio es una solución absoluta para una situación temporal. Las personas entran en crisis por algo que no se puede resolver y la manera de resolver es terminar con la vida que es algo del cual no se vuelve.

“Seguimos trabajando, seguimos haciendo con más fuerza, buscamos más acompañamiento y necesitamos la ayuda de toda la comunidad y por supuesto de las instituciones correspondientes. Son muchos años y seguimos tratando de honrar la vida de aquellos que ya no están, que eligieron morir de una manera que no es para nosotros la más acertada. Seguimos sosteniéndolo y bueno seguimos llevando la bandera de sobre todo honrar la vida”, cerró.

Algunos números telefónicos de ayuda son 3764458263, del Hospital Carrillo y 3764385252, de la asociación civil Defender la Vida.