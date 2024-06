El Alcázar: capacitación para mejoras de caminos terrados | El Territorio

En este marco se inició un trabajo de obras de zanjeo y cosecha de agua lluvia en el camino rural conocido como Picada Pereira

sábado 08 de junio de 2024 | 10:09hs.

Foto: Graciela González

Operarios de Obras Públicas de El Alcázar se capacitaron en técnicas para tareas de reparación de caminos terrados y el lugar de práctica fue la Colonia Km 17. Estuvo a cargo del Ing Miguel Correa jefe de la agencia del INTA de Puerto Rico. Participaron cinco agentes municipales.

En este marco se inició un trabajo de obras de zanjeo y cosecha de agua lluvia en el camino rural conocido como Picada Pereira, se trabajó en un tramo de 4 kilómetros, y en 8 hs se realizó la tarea que generalmente se realiza en 18 hs, allí se utilizaron una motoniveladora y retroexcavadora.

Desde el ejecutivo municipal se vio necesario brindar una capacitación en territorio con los operarios para mejorar los arreglos en los caminos terrados y tengan más duración.

“Se trabajó en principio en la limpieza de cunetas, definir bien el trazado del camino y después el perfilado de las banquinas. Se perfiló en 45 grados para permitir el empastado futuro de la banquina y evitar la erosión del mismo; posteriormente se calculó la pendiente con un nivel óptico era de 4,7 porciento era mínima, en función a eso hicimos una obra, sobre todo decidimos hacer zanjeo con la retro lo que sacaba la pala, una distancia de 30 metros entre cada pozo o espina de pescado como solemos llamarlo” explicó el Ing Correa.

Por otra parte detalló “Calculamos el volumen en función a las distancias y la cantidad de zanjas que hemos hecho, que tiene una orientación del camino hacia lotes, que en general buscamos que tengan forestación o monte, que no le ocasione al vecino un ingreso importante de agua y erosione su cultivo si no que buscamos áreas estratégicas para poder cosechar el agua. El objetivo es reducir la velocidad de la lluvia a través de las cunetas y la distribución del volumen”. También se hizo una lomada en la ex ruta provincial N° 11, que es un camino principal importante, con zanjeo, limpieza y perfilado de banquina.