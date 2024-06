Comercios misioneros aguardan la llegada de artículos importados | El Territorio

Hay expectativa por productos de limpieza y alimentos que entren en competencia con los locales. Por otro lado, paraguayos volvieron a copar mayoristas posadeños

En Posadas y Eldorado, aún no se ven artículos importados. Se espera que lleguen en lo próximo. Foto: Marcelo Rodríguez

A principios de marzo, más precisamente el 12 del tercer mes de este 2024, el actual presidente Javier Milei liberó la importación de productos básicos y anunció exenciones impositivas temporales. Entre los productos que tienen facilidades para ingresar al país están los alimentos, medicamentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En este marco, desde hace aproximadamente un mes llegaron a Buenos Aires los primeros artículos que van desde el café hasta lácteos de primeras marcas con bajos precios. No obstante, en Posadas los supermercadistas aseguran que “hay expectativas por los productos que aún no llegaron a la tierra colorada, pero se verán pronto”. Según se explicó, la mayoría de la mercadería vendrá de países limítrofes, especialmente Uruguay y Brasil.



Por otro lado, en medio de la espera de llegada de productos de otros países, los paraguayos volvieron a copar los mayoristas de la capital misionera debido que el peso argentino bajó. “Nunca dejamos de venir pero ahora el peso está más bajo y solemos buscar vinos, dulce de leche y yerba mayormente”, aseguró Tota Ramírez, oriunda de Encarnación.



En Misiones

En Misiones, si bien los productos importados no llegaron, los comerciantes esperan que los proveedores hagan el nexo para la llegada de estos artículos de origen extranjero.“Todavía no tenemos los nuevos productos importados. Hay expectativas y confirmaremos apenas ingresen”, sostuvo Ricardo Arrieta, gerente comercial de Hipermercado Libertad.



Por su parte, Lucas Kerps, empresario supermercadista, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “Nosotros no hemos tenido oferta de alimentos importados, estuve recorriendo el salón de un colega competidor que es la única cadena que tenemos a nivel nacional acá en Posadas y no he visto tampoco”. No obstante, detalló que en otras ciudades del país se puede ver en las cadenas nacionales que tienen la participación de varios productos importados.



“El artículo que viene es importado con un basado de origen en el extranjero, no es un producto que se produce afuera y se envasa con industria argentina. Fuimos consultando con algunos distribuidores, porque ellos van a ser la conexión con el distribuidor, que tiene una representación exclusiva de una marca”, detalló.



Luego, sostuvo: “Estamos esperando que este circuito de comercialización y producción en grandes fábricas empiece a notarse a través de los distribuidores; la presencia de productos que nosotros los tenemos vistos pero que nos vamos a encontrar que no es de producción nacional”.



Lo que llegaría

El empresario mencionó que probablemente lleguen primero productos de limpieza. Añadió que en Buenos Aires se observa en las góndolas café, lácteos y fideos: “Creemos que estas cuestiones apuntan a frenar la inflación y vemos que ha bajado el precio en productos derivados de azúcar como dulces, mermelada y golosinas”, dijo.



Luego, expresó que Misiones tiene la particularidad de la frontera. “Tenemos la posibilidad de cruzar la frontera con Brasil donde tenemos todos los productos importados y uno se da cuenta que realmente el de producción nacional es mucho más caro y entonces va a empezar a suceder el ingreso de estos artículos pero no quiere decir que todos van a venir a destruir la producción nacional porque siempre hemos hecho buenos productos y eso hay que destacar”.



Eldorado y El Soberbio

En otro contexto, pese a la autorización del gobierno nacional para importar libremente artículos de consumo masivo como estrategia de competitividad para bajar los precios, en los supermercados de Eldorado tampoco llegaron las mercaderías importadas.



La encargada del Supermercado Nico, Analía Sanabria, explicó que “hasta ahora no hay nada. Nosotros seguimos vendiendo lo mismo de siempre. Los proveedores a los cuales les compramos nos han ofrecido ese tipo de mercadería”.



La misma situación se da en el supermercado Ruta 17: “Llegaron a las grandes ciudades, aquí estamos esperando”.



Por otro lado, el panorama en El Soberbio es otro debido a que el consumo y el intercambio de mercaderías es mutuo por la frontera. “Es común consumir productos de origen brasileño como por ejemplo arroz, café, porotos, chocolates, y la clásica harina de mandioca que se usa para saborizar el asado”, relató una comerciante de la ciudad, quién además añadió que “en los almacenes de la ciudad hay productos de origen brasileños”.

En Iguazú, hay productos brasileños pero de contrabando

En Iguazú, hay productos brasileños de ingreso ilegal en almacenes. Foto: Norma Devechi

Desde la reapertura de la frontera tras el período de la pandemia, en Puerto Iguazú se volvieron a comercializar diferentes productos de origen brasileño. En aquel momento, durante las restricciones por Covid-19, la diferencia cambiaria era alta, solamente se conseguían salchichas y productos muy puntuales. Tras la baja del real y la suba excesiva de productos comestibles y de limpieza de origen nacional, poco a poco los iguazuenses vuelven a cruzar el puente y llenar las alacenas con productos brasileños. La misma situación se da con los almacenes de la zona.



Si bien la medida de apertura de importaciones fue anunciada recientemente como parte de una estrategia para ampliar la oferta, en los supermercados argentinos -entre ellos los de la Capital Federal- comenzaron a llegar los primeros productos extranjeros con precios entre un 15% y un 75% más bajos que los nacionales. En Iguazú, los supermercados no cuentan con esos productos; no obstante, las despensas o comercios de barrios sí ofrecen, aunque de manera ilegal a través del tráfico vecinal fronterizo.



“Siempre se trabajó así, esto es cíclico, hay temporadas que conviene comprar en Iguazú, y se nota porque los brasileños se llevan todo de acá... hasta los pañales como hasta hace pocos meses, y ahora se dio vuelta la cosa, vamos a comprar allá. En los últimos días subió un poco el real, pero aun así conviene comprar allá”, contó Verónica comerciante de la zona.



Reventa

Sobre la reventa de productos brasileños, Verónica comparó precios: “Un dentífrico de marca Colgate de Brasil yo vendo a 1.600 pesos, acá de costo me sale 3.300, mínimo tengo que vender a 4.000. A la gente le gusta y está acostumbrada a los productos de Brasil, lo único que yo no traigo es el aceite porque no es rico. Lo demás, leche, harina, azúcar y productos de limpieza convienen”, cerró.

