Cursa la primaria a los 70 años y enseña a su hermano a leer y escribir | El Territorio

María Brizola trabajó muy duro en la chacra desde que era chica y eso no le permitió estudiar. Pospuso su anhelo por cuatro décadas y hoy ve los frutos de su empeño

sábado 08 de junio de 2024 | 15:15hs.

Reconoce que aprender a leer y escribir le cambió la vida. “Antes me sentía ciega”, confesó. Foto: Carina Martínez

La conocida frase ‘una imagen dice más que mil palabras’ se encuadra de manera perfecta en una escena que pone en evidencia lo valioso de la alfabetización. Llegar a la casa de una mujer que a sus 70 años culmina la primaria y con enorme amor enseña a su hermano Carlos (67) a escribir su nombre, conmueve y enternece el alma en momentos en los que la educación pasa por un momento crítico.



María Brizola es la protagonista de esta historia llena de enseñanzas, sufrimiento, valentía y esperanza, en estos casi 40 años que lleva en busca de terminar la primaria.



“‘Leé el cartel’ muchas veces me decían cuando pedía ayuda, eso me daba mucha vergüenza y dentro de mí decía ‘tengo que aprender”, ejemplificó María, una de las tantas situaciones a las que se enfrentó por no saber leer ni escribir.



Fueron estos tragos amargos los motores por los que no se da por vencida y pese a tantas dificultades que se le presentaron en el camino, desde que tenía 30 años decidió terminar la primaria. Hace cuatro años, con pandemia de por medio, retomó ese sueño con gran convicción.



Es una de las alumnas que dos veces por semana asiste a dos horas de clases en la extensión de la Escuela para Jóvenes y Adultos Itinerante 9048, que desde el año 2012 funciona en el Centro de Jubilados a cargo de la maestra Daniela Báez, que con mucha paciencia y vocación de servicio dicta las clases, en este caso a personas mayores, que así como María y todas las mujeres no pudieron acceder a la educación en tiempo y forma, pero cómo nunca es tarde para aprender le ponen mucha onda y tornan las clases un espacio de contención.



María nació en Brasil y cuando tenía nueve años su madre migró hacia Argentina, más precisamente a la zona de colonia Fortaleza, a unos 20 kilómetros de la zona urbana de San Pedro, donde junto a su padrastro y demás hermanos, entre ellos Carlos, se criaron a fuerza del duro trabajo en la chacra. “No hay un trabajo de la chacra que yo no sepa hacer, toda mi vida trabajé y en esa época era más importante ayudar en el rozado que ir a la escuela”, indicó María.



Una vida en la chacra

La vida de trabajar fue continua durante su matrimonio, y junto a su ya fallecido marido criaron a diez hijos. Él era carpintero y ella hacía de todo; su fuerte era la venta ambulante. En ese tiempo, de tener que enfrentar y arreglarse para ayudar con la economía de la familia, sintió la enorme necesidad de saber leer y escribir, ya que no siempre las respuestas eran buenas al momento de pedir ayuda. Es que primero estaba su familia, sus hijos, a quienes pudieron darles la posibilidad de seguir el nivel superior.



Pero ese anhelo no perdió fuerzas. Todo lo contrario. Con el pasar de los años, al ver a los hijos realizados, ese sueño truncado tomó más relevancia en su vida sobre todo para poder manejarse sola y no depender de que otra persona le indique alguna información escrita. El primer intento lo hizo inclusive con uno de sus hijos en brazos. “La maestra en ese entonces, Norma Ledesma, cuidaba a mi bebé para que pueda hacer las tareas en clase, me descuide y quede embarazada otra vez y ahí, dije bueno primero mis hijos y después terminaré”, contó María.



De ese ‘después’ ya pasaron cuarenta años. “Muchas cosas pasaron en ese tiempo, sólo que nada apagó esas ganas de superarme. Es muy difícil salir a la calle y no saber qué dice un cartel, en los hospitales leer las indicaciones. Como yo traía cosas para la venta desde Paraguay y Brasil, me hacía mucha falta, cuesta mucho, es una batalla pesada a esta edad, hay días que me sale todo fácil, las sumas, restas. Pese a ello todos mis hijos me apoyan, me regalan útiles y me animan a no dejar”, destacó la mujer llena de vigor. Confesó que ahora son sus hijos los que cumplen ese rol de comprar útiles e incluso revisar las tareas, ser exigentes, así tal como lo son los progenitores durante la etapa escolar.



María recordó la vez que se quedó detenida en la aduana por no haber realizado los trámites de migraciones correspondientes, como no tenía conocimientos de cómo funciona el ingreso y egreso a Paraguay por no saber leer ni escribir. “Como yo hacía varios viajes en el día, pensé que no era necesario hacer tantos registros en migraciones y el último viaje de ese día no hice, resulta que cuando vuelvo me dejaron detenida un rato, me sacaron el documento hasta que vino el jefe y le dije que no sabía que tenía que hacer siempre”.



Y continuó: “Él me miró y me dijo ‘porque usted no leyó el cartel’ a lo que con mucha pena le dije que no sabía leer y escribir, creo que se conmovió y me dejó pasar. Sólo que en eso perdí el colectivo, que ya había comprado pasaje de ida y vuelta. Por suerte venía un último colectivo, como el chofer era conocido de mi marido le pedí para que me trajera y cuando llegábamos en San Pedro le pagaba. Fue una situación muy triste para mí, todas experiencias que me obligaban a estudiar para no pasar por lo mismo nunca más”.



Fuerza y decisión

La fuerza de voluntad de María no sólo se torna ejemplar por su convicción de terminar la primaria, si no porque es una de esas mujeres que ‘no queda quieta’, tal cómo mencionó durante la charla con El Territorio. Durante el día divide su tiempo entre las tareas de la casa y los trabajos que le demanda la chacra en la que vive, a unos 2 mil metros de la zona urbana de San Pedro. Allí planta cultivos anuales, tiene plantación de yerba mate, huerta y cría gallinas.



Entre tanto dedica un tiempo para transmitir a su hermano Carlos (67) que vive con ella y hace unos dos años lo que ella aprende. “Nos sentamos con mi hermano, que tampoco pudo ir a la escuela, y le enseño las letras para que pueda saber escribir su nombre. De a poco le sale”, contó María, con una sonrisa que denota satisfacción y orgullo de superación. Transmite su saber a su hermano Carlos (67), que tampoco pudo estudiar. Foto: Carina Martínez

Desde que comenzó el trayecto de alfabetización, aprender a identificar las letras, leer, los números y matemática básica, resultaron un verdadero cambió en su vida no sólo para realizar trámites cotidianos, también para identificar por los nombres a sus medicamentos -padece enfermedades crónicas-, y para amigarse con las tecnologías y así mantener el vínculo con sus hijos que viven en otras provincias e incluso uno de ellos vive en Portugal. “Es un cambio de vida, yo me sentía ciega porque salía y tenía que preguntar las cosas, era muy difícil todo, estoy muy agradecida a mi familia, a Dios y a mi maestra por esta oportunidad”, valoró Brizola.



“Yo no entendía nada de celular, ahora converso con mis hijos, ellos me mandan mensajes, los leo, me cuesta escribir los mensajes, pero ellos me escriben para que yo practique la lectura. Me siento muy bien, cuando salgo leo todos los carteles, en la tele ya leo lo que va pasando en las noticias, agarro un libro y trato de leer. Después que aprendí a leer y escribir me siento otra persona”, aseguró María.



El aliento a los demás

Esa garra por alcanzar sus metas la transmite a diario a sus compañeras y alienta a todas aquellas personas que se sienten en duda y por la edad se privan de algo tan esencial. “Yo les digo a las chicas, ustedes pueden, procuren que les va salir. Hoy en día hay muchas posibilidades, que yo no tuve, si no a lo mejor sería abogada”, dijo entre risas y agregó: “Estos espacios son muy importantes y espero que sigan funcionando para que más personas puedan concluir los estudios, aconsejo a quien pueda que siga, que no pierda esa oportunidad, la edad es lo que menos cuenta”, concluyo María.



Para quienes quieran terminar la primaria esta modalidad está dirigida a personas desde los 16 años.



Pueden inscribirse en el Centro de Jubilados que está ubicado a una cuadra de la escuela Especial 19, los martes y jueves de 14 a 16, o en la Normal 14, donde también funciona una de las sedes.