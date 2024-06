Camino a la Copa América: las dos bajas que tuvo Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección argentina | El Territorio

El DT todavía no tiene el equipo para jugar el próximo domingo ante Ecuador, en el primero de los dos amistosos de la gira por Estados Unidos.

sábado 08 de junio de 2024 | 15:45hs.

La Selección argentina se entrenó el miércoles por la tarde con la mente puesta en el partido amistoso del domingo ante Ecuador, que será preparatorio para la Copa América 2024. Una de las novedades que dejó la jornada en el predio de Inter Miami fueron las ausencias de Germán Pezzella y Guido Rodríguez.

El defensor del Betis tiene una microfractura del meñique del pie derecho, mientras que el volante presenta un cuadro febril, según informó el periodista Leo Paradizo en TN. El cuerpo técnico de la Albiceleste está lleno de preocupación ante la posibilidad de que el defensor no logre recuperarse a tiempo de su lesión, lo que podría significar su ausencia en el próximo certamen sudamericano que comenzará el 20 de junio en Estados Unidos.

El cronograma de la Selección Argentina

7/6: Próximo entrenamiento de la Selección Argentina, por la tarde (a las 18).

8/6: Habla Lionel Scaloni -por la noche- en Chicago.

9/6: Amistoso vs. Ecuador, a las 20.

10/6: Vuelta de la Selección Argentina a Miami, por la mañana (no se descarta que sea el domingo por la madrugada), y día libre.

11/6: Entrenamiento de la Selección Argentina antes de Guatemala.

12/6: Entrenamiento de la Selección Argentina antes de Guatemala.

14/6: Amistoso vs. Guatemala, a las 21.

Cuándo jugará la Selección argentina contra Ecuador en Estados Unidos

La Selección argentina jugará el penúltimo amistoso en la previa de la Copa América este domingo 9 de junio contra Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago a las 20 (hora de la Argentina).

El otro amistoso de la Albiceleste será ante Guatemala, el viernes 14 junio en el Commanders Field de Maryland a las 21 (hora argentina). Cuándo debuta la Selección argentina en la Copa América 2024

La Selección argentina comenzará la defensa de su título de campeón de la Copa América ante Canadá, el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Albiceleste protagonizará el partido inaugural del certamen.