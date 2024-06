El plan de Lionel Scaloni para el primer amistoso de la Selección argentina antes de la Copa América | El Territorio

El entrenador argentino definirá al equipo horas antes del encuentro ante Ecuador.

sábado 08 de junio de 2024 | 9:15hs.

La Selección argentina se enfrentará a Ecuador el próximo domingo a las 20 (hora Argentina) en lo que será el primer amistoso de preparación de cara a la Copa América 2024. Luego de una semana de entrenamientos, Lionel Scaloni ya definió su plan para encarar este encuentro y habrá sorpresas.

Teniendo en cuenta que hay pocos momentos para los experimentos, el entrenador argentino buscará sacarle el mayor provecho al encuentro y dispondría de un equipo mezclado con habituales titulares y suplentes. Lionel Messi será titular, según pudo confirmar TN.

El capitán de la Selección argentina está mentalizado en llegar de la mejor manera a la Copa América y pidió estar desde el arranque en ambos encuentros y jugar el máximo tiempo posible. En la semana, Scaloni recibió dos noticias complicada con respecto a dos jugadores que podrían integrar este equipo: Germán Pezzella y Guido Rodríguez no se entrenaron con el grupo el miércoles y el jueves. El defensor tiene una microfractura del meñique del pie derecho, mientras que el volante presentó un cuadro febril. Por el momento, el entrenador argentino se tomará los próximos dos días antes de confirmar el equipo y se espera que lo revele el sábado 8 en la conferencia de prensa.

El cronograma de la Selección Argentina

7/6: Próximo entrenamiento de la Selección Argentina, por la tarde (a las 18).

8/6: Habla Lionel Scaloni -por la noche- en Chicago.

9/6: Amistoso vs. Ecuador, a las 20.

10/6: Vuelta de la Selección Argentina a Miami, por la mañana (no se descarta que sea el domingo por la madrugada), y día libre.

11/6: Entrenamiento de la Selección Argentina antes de Guatemala.

12/6: Entrenamiento de la Selección Argentina antes de Guatemala.

14/6: Amistoso vs. Guatemala, a las 21.